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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

ارتفاع كبير في أسعار
ارتفاع كبير في أسعار الذهب وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي؛ ما زاد من جاذبية المعدن الأصفر قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أمام الكونجرس.

 

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1787.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ04:54 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع 1% في الجلسة السابقة.

 

وصعد المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1787.70 دولار.

 

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا: ”ارتفع الذهب الليلة الماضية مع تراجع الدولار في حين تستمر المعنويات (المتفائلة) في آسيا هذا الصباح“.

 

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ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين أمام منافسيه؛ ما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

 

والأنظار مسلطة الآن على شهادة باول أمام الكونغرس المقررة بحلول الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينتش.


ويقول باول في تعليقاته المعدة سلفا، إن الاقتصاد الأمريكي ما زال يبدي ”تحسنا مستداما“ من تداعيات كوفيد-19 والمكاسب الحالية في سوق العمل لكن التضخم ”ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة“.

 

ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد يتبع إجراءات التحفيز.

 

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 25.97 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2583.24 دولار وصعد البلاتين 0.9% إلى 1063.13 دولار.

الذهب الدولار ارتفاع الذهب تراجع الدولار المعدن الأصفر

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