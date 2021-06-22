تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر

يسعى فريق الزمالك لاستكمال مشواره ببطولة كأس مصر، عندما يواجه مصر المقاصة، اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، على ملعب السويس الجديد في دور الثمانية.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بعد الفوز على الإسماعيلي، بهدف دون رد، عن طريق نجمه المغربي أشرف بن شرقي.

ويتطلع الزمالك لمواصلة مشواره في الكأس والصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعدما عزز صدارته للدوري الممتاز بالفوز على حساب أسوان، في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ باريس كارتيرون المدير الفني بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم “أوباما"، أحمد سيد “زيزو”، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عقد جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريب الختامي للفريق مساء أمس، الاثنين، بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة.

وحرص المدير الفني للزمالك على مطالبة اللاعبين بالتركيز في لقاء اليوم، من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة للبطولة، مؤكدا ثقته في قدارت اللاعبين على تحقيق الهدف المطلوب من المباراة.

وطالب كارتيرون اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل وشرح بعض الأمور الفنية لتنفيذها خلال المران وتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المقاصة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عقد جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريب الختامي للفريق مساء أمس، الاثنين، بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة.

وحرص المدير الفني للزمالك على مطالبة اللاعبين بالتركيز في لقاء اليوم، من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة للبطولة، مؤكدا ثقته في قدارت اللاعبين على تحقيق الهدف المطلوب من المباراة.

وطالب كارتيرون اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل وشرح بعض الأمور الفنية لتنفيذها خلال المران وتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المقاصة.

ويضم طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاصة كلا من: أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين، ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.