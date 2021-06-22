سيارات البريد المتنقلة..خدمات متطورة للتيسير على المواطنين..فيديو

عرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،ويقدمه الإعلاميان حسام حداد و جومانا ماهر،تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان سيارات البريد المتنقلة..خدمات متطورة للتيسير على المواطنين.



طفرة كبيرة فى الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين فى الفترة الأخيرة،أخرها السيارات المتنقلة لتقديم الخدمات بشكلٍ اسهل للمواطنين،وتقوم بنفس الخدمات التى يقدمها المكتب الثابت،وتتواجد فى مناطق مختلفة فى جميع أنحاء المحافظات،وستصل خلال العام الجاري إلى 100 سيارة.

سيارات البريد المتنقلة

ومن جهته قال بيومي القطان مدير منطقة البريد بشمال القاهرة،إن السيارة مثلها مثل المكتب وكل الخدمات التى تتاح فى المكتب متاح جميعها فى السيارة المتنقلة.



وأضاف القطان فى لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر،انه يتواجد داخل السيارة اثنين من الموظفين على الأقل لتقديم جميع الخدمات،مضيفًا انه متاح مكينات الصرف Atm.

ولفت القطان إلى ان هذه السيارة تمثل شهادة ودليل على التحول الرقمي بنسبة 100% للهيئة القومية للبريد المصري للتخلص من الورقيات بشكل كامل واعتماد الهيئة القومية للبريد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة .



وأشار إلى ان سيارة البريد المتنقلة تستطيع ان تنتقل فى اى وقت و اى مكان لتقديم كافة الخدمات للسادة المواطنين.



ومن جانبه اكد محمد شحاته مدير التحليل المالي بمحور شؤون المناطق البريدية أن خطة الهيئة هى وصول هذه السيارات إلى 100 سياراة لتغطية كافة ارجاء ال ٢٧ محافظة فى جمهورية مصر العربية،موضحًا ان فى كل منطقة بريدية سيصل لها عدد سيارة او اثنين،لتخفيف الضغط على المكاتب الرئيسية واماكن التواجد والتجمعات.



وفى سياق متصل،تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،الأسبوع الماضي، إحدى سيارات البريد المصري المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.



ولفت وزير الاتصالات إلى أن جميع السيارات التابعة للبريد المصري، والمجهزة للعمل كمكاتب بريد متنقلة محلية الصنع 100%، مضيفاً أنه من المقرر زيادة عدد تلك المكاتب المتنقلة لتصل إلى 100 سيارة بنهاية العام الجاري، تغطي جميع أنحاء الجمهورية.



من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أنه جرى مؤخراً تدعيم اسطول مكاتب البريد المتنقلة بـ5 سيارات مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية ومزودة بماكينات صراف آلي "ATM"، وتؤدي جميع الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية وخدمات مصر الرقمية، بالإضافة إلى سداد فواتير الغاز والكهرباء وصرف الحوالات المالية والمعاشات.

وفي ختام التفقد، أكد رئيس الوزراء سعي الدولة الدائم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والعمل على إتاحة المزيد من منافذ تقديم تلك الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، مشيداً في الوقت ذاته بتجربة إتاحة سيارات البريد المتنقلة، ومثمناً الجهود المبذولة للتوسع في إتاحة المزيد منها، تيسيراً على المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية.