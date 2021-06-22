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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق طفل أثناء الاستحمام بنهر النيل في أسيوط

صدى البلد

لقى طفل مصرعه غرقا أثناء استحمامه بـ مياه النيل بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبى بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط فى محافظة أسيوط وجرى إنتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

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وتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى يفيد بوقوع حادث غرق طفل بمياه النيل بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبي بمنطقة دمنهور بقرية بنى شقيردائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإنقاذ النهري في أسيوط وسيارة الإسعاف وجرى إنتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص عقب انتشال الجثة من مياه النيل تبين أنها لطفل يدعى «سليم عبدالله محمد»،14سنه مقيم بذات الناحية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

وفي سياق متصل لقي شخصان مصرعهما، في حادث اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة أمام كوبري قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة باصطدام دراجة نارية بعمود إنارة أمام كوبري بني شقير دائرة المركز ووقوع وفيات.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص وقوع اصطدام موتسيكل دون لوحات معدنية بعمود إنارة أمام كوبري بنى شقير، وأسفر الحادث عن وفاة كل من «مصطفى. ص. ر»، ١٧عامًا، مقيم بمركز منفلوط، و«هشام. هـ.ز»، 17 عامًا، مقيم بمركز منفلوط، وتم نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة.

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