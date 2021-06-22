ننشر رابط تحميل امتحانات الثانوية العامة التجريبية وإجاباتها

للتدريب على البابل شيت ..

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تنشر جميع امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يمتحنها طلاب الثانوية العامة حاليا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن نشر امتحانات يونيو ٢٠٢١ التجريبية لطلاب الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم ، هدفه تدريب طلاب الثانوية العامة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديد والتعود على الإجابة بنظام البابل شيت.

كما أعلن وزير التربية والتعليم ان الوزارة تنشر أيضا الإجابات الصحيحة لامتحانات الثانوية العامة التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على امتحانات الثانوية العامة التجريبية و إجاباتها الصحيحة بنظام البابل شيت من خلال الضغط هنا

‏وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم أن الهدف من النظام الجديد لـ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس "تقفيل الامتحان" .

وقال وزير التربية والتعليم في تصرح له على جروب أولياء أمور مصر عبر تطبيق واتس اب : هذا النوع الجديد من الأسئلة يهدف لتحقيق منافسة متوازنة بين الطلاب لتحديد المستويات المختلفة ، وليس المقصود أن يحصل كل طالب على 100%.

واستكمل وزير التعليم رسالته قائلا : أرجو نصح طلاب الثانوية العامة بالتدريب على الامتحانات من خلال منصة حصص مصر وقناة مدرستنا 2 و منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري على التابلت ، وذلك للتعود على شكل الأسئلة الجديد التي تقيس عمق الفهم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021 ، الامتحان التجريبي في مادة التاريخ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

الإجابة على البابل شيت والتابلت

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة من اليوم الاثنين ، سيتم عقده على التابلت والبابل شيت مثل امتحانات الثانوية العامة النهائية

وقال وزير التربية والتعليم إن الحضور في الامتحانات التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة سيكون يوما واحدا فقط في المدارس، للتعرف عليهما، وسيتم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم نشر تعليمات بخصوص طريقة التعامل مع البابل شيت على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا.