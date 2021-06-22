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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: اكتمال الهيكل الخرساني لعدد من عمارات تطوير مجرى العيون.. فيديو

وزير الإسكان- أرشيفية
وزير الإسكان- أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تشطيب واجهات عدد من العمارات، واكتمال الهيكل الخرسانى لعدد آخر من العمارات الجارى تنفيذها بمشروع تطوير منطقة "سور مجرى العيون"، بمحافظة القاهرة، كما يجرى بالتوازى تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات السكنية.

وزير الإسكان يتابع آخر تطورات الموقف التنفيذى لـ مشروع تطوير سور مجرى العيون

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يشمل تنفيذ 79 عمارة تراثية بارتفاعات تتراوح بين “أرضى و3 أدوار – أرضى و4 أدوار – أرضى و5 أدوار – أرضى و6 أدوار”، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

 

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تطوير منطقة "سور مجرى العيون"، يأتى ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.
 

وزير الإسكان الأسكان المجتمعات العمرانية اكتمال الهيكل الخرسانى سور مجرى العيون

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