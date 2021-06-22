حادث قطار كفر العلو.. وفد برلماني يطمئن على المصابين

حادث قطار كفر العلو.. توجه وفد من حزب حماة الوطن ، بقيادة اللواء ايهاب هلال أمين عام القاهرة بحزب حماة الوطن والنائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من كوادر أمانة القاهرة ، بزيارة لموقع حادث قطار كفر العلو والذى وقع أمس نتيجة اصطدام قطار بضائع بسيارتين ميكروباص، كانتا تعترضا طريق القطار وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص.

جاء ذلك بتوجيهات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب ، والفريق أسامة الجندي نائب أول رئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور احمد العطيفى امين عام التنظيم.





وقام وفد حماة الوطن بالمتابعة فى موقع الحادث واللقاء مع أهالي المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة أنواع الدعم المعنوى والخدمى وكذلك المتابعة مع المسئولين، حيث التقى اللواء إيهاب هلال مع القيادات الامنية المتواجدة بموقع الحادث و كذلك أجهزة التنمية المحلية و أشاد سيادته بسرعة تحرك القيادات الأمنية وأجهزة التنمية المحلية في إزالة حطام الحادث فى وقت قياسي.

حادث قطار كفر العلو



كما توجه وفد حماة الوطن بقيادة اللواء إيهاب هلال والنائب هشام سويلم الى المستشفيات التى تم نقل المصابين اليها وهى مستشفى حلوان العام ومستشفى النصر بحلوان وأخيرا مستشفى البنك الأهلي لمتابعة الحالة الصحية لهم والاستفسار عن حالتهم الصحية ومدى حالة المصابين والاطمئنان على تلقى الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة.



وأكد مؤمن التونى المدير الإداري بمستشفى البنك الأهلي، انه تم استقبال جميع المصابين بحادث قطار كفر العلو ونقلهم جميعا الى مستشفى البنك الأهلي لتلقى العلاج، موضحا أن هناك ثلاث حالات يمكن تعافيها تماما خلال يوم والخروج من المستشفى نهائيا وأما الثلاث حالات الأخرى قد تحتاج الى بعض الرعاية الصحية لفترة أطول قليلا.



وأشاد اللواء إيهاب هلال بالمستوى الطبي المقدم من مستشفى البنك الأهلي برئاسة مؤمن التونى المدير الإداري للمستشفى والدكتور احمد توفيق نائب مدير مستشفى البنك الأهلي و المتابع لجميع حالات حادث قطار كفر العلو.



كما اكد النائب هشام سويلم أن تضافر جهود أجهزة الدولة ساهمت فى حل معظم المشاكل فى وقت قياسى سواء فى رفع حطام الحادث او سرعة الاستجابة فى نقل المصابين الى مستشفى البنك الأهلي لتلقى العلاج، مشيدا بالمستوى الطبى المميز المتواجد بالمستشفيات الحكومية التى قام بالمرور عليها إبان وقوع الحادث.