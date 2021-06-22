عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روشتة للتغذية السليمة في فصل الصيف من القومي للبحوث.. شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة ضحى عبده رئيس قسم التغذية بـ المركز  القومي للبحوث، إن تناول المياه بكميات مناسبة ، من أهم أساسيات العادات الغذائية في فصل الصيف، موضحة أن الكمية الطبيعية لشرب المياه تتراوح من 2 إلى 3 لترات يوميا.

 

وأضافت رئيس قسم التغذية بـ المركز  القومي للبحوث، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن كميات المياه الزائدة عن هذا الحد تسبب الإرهاق والشعور بامتلاء المعدة الزائد عن الحد.

 

ونصحت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث بضرورة الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، خلال فصل الصيف، خاصة الخضراوات الورقية، والتي تساعد على تعويض كمية المياه المفقودة بالجسم.

 

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وتناول المواد الغذائية المملحة، أو الحوادق، بشكل عام، لأنها تسبب الشعور بالعطش، وفي حالات الضرورة من الممكن تناول القليل منها.

 

وأكدت أن فنجان القهوة الصباحي غير مضر خلال فترات الصيف، ولكن ينصح بتناول كمية جيدة من الخضار بجانبها ، أو ثمار فاكهة.

 

وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، إن التغذية في فترة الامتحانات تلعب دوراً مهماً في حياتنا العملية والنفسية والصحية، كما أنها تعتبر النظام الغذائي محطة أساسية في الاختبارات الحياتية، وبالتالي قد تؤثر بعض الأطعمة على مزاجنا وقدرتنا على التركيز، وهذا ما يجعلها من القواعد الأساسية والضرورية التي يجب الحرص عليها خلال فترة الامتحانات.

 

وأضاف الدكتور أحمد سعيد أنه من المهم جداً الاهتمام بتناول طعام صحي قبل أشهر من الامتحان واتّباع نظام غذائي يحتوي على كل المكونات الغذائية بالإضافة الي الزيوت المفيدة غير المشبعة كزيت الزيتون والأفوكادو والأوميجا 3 مثل الجوز والأسماك الدهنية (السلمون والتونا والسردين)، إذ تبين أن الزيوت المفيدة غير المشبعة تُعزز الذاكرة وتساعد على التركيز وتحمي الدماغ.

 

وأشار رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث إلى أن هناك أطعمة تحمي الدماغ وتساعد على التركيز، وكذلك تعتمد الحمية على الأوراق الخضراء مثل البقدونس، النعناع، الزعتر الأخضر بالإضافة إلى البروكولي، هذه الخضراوات غنية بالفيتامين A وC وهي مواد ضد الأكسدة وتحمي خلايا الدماغ.

 

وتابع: "أما من بين الأطعمة التي تحتوي على مواد ضد الأكسدة والتي تحمي خلايا الدماغ، يمكن التركيز على الفاكهة الطازجة، وأهمها اللون الأحمر كالتين، العنب، الكرز، الفراولة والتوت، بالإضافة إلى الشاي الأخضر كما يعتبر البيض (المسلوق) مفيداً جداً، فهو يُشعرنا بالشبع ويساعدنا على السيطرة على معدل السكر في الدم، ما يساعد على التركيز. بالإضافة إلى احتوائه على مادة الكولين المفيدة للدماغ".

 

وأكد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، أن التغذية في فترة الامتحانات تلعب دوراً مهماً في حياتنا العملية والنفسية والصحية، ويعتبر النظام الغذائي محطة أساسية في الاختبارات الحياتية، وبالتالي قد تؤثر بعض الأطعمة على مزاجنا وقدرتنا على التركيز، وهذا ما يجعلها من القواعد الأساسية والضرورية التي يجب الحرص عليها خلال فترة الامتحانات.  

 

القومي للبحوث

ترشيحاتنا

طرق على الطاولات وتشابك بالأيدي بين النواب في مجلس الأمة الكويتي.. تفاصيل

أمي تغضب مني دون سبب فهل علي ذنب؟.. الإفتاء تجيب

نقل المصابين الي المستشفيات.. محافظ الإسكندرية يكشف كواليس حادث تصادم القطار

مصادر: ترحيل حنين حسام إلي سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

حكم طلب الدعاء من المتصدق عليه

هيئة الدواء تسجل أول علاج لضمور العضلات ..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

اصطدام جرار بعربة قطار في محطة مصر

احذر.. 5 أفعال تعرضك لـ غرامة 5 آلاف جنيه|تفاصيل

نداء عاجل من الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين

اجتماع حاسم.. انفراجة فى حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بـ أبطال أفريقيا

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التيك توك على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ