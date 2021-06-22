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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع دبلوماسي سعودي سبل تعزيز التعاون

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع دبلوماسي سعودي سبل التعاون

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح الملحق الثقافي السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، ومناقشة الأمور المتعلقة بالطلاب الوافدين السعوديين الدارسين بكليات جامعة الإسكندرية.

فى بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة، بالملحق الثقافي السعودي، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على رعاية أبنائها الوافدين من كافة الجنسيات الدارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية ولاسيما الطلبة السعوديين، كما أشاد بجهود الملحقية الثقافية السعودية في تذليل العقبات التي قد تواجهه الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعة.

ولفت قنصوه إلى أن جامعة الإسكندرية منذ إنشائها وهى تعد وجهة للطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية الشقيقة فى مختلف الكليات لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية.

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وقدم الملحق الثقافي الشكر لادارة جامعة الإسكندرية وإدارة الوافدين بالجامعة على رعايتهم للطلاب السعوديين وحل أى مشكلات قد تطرأ خلال فترة دراستهم بالجامعة، كما أشاد بالتعاون البناء والمثمر بين الملحقية والجامعة وفتح قنوات اتصال مباشرة لمتابعة الطلاب السعوديين وأحوالهم الدراسية، وأكد أن المملكة العربية السعودية حريصة على جودة التعليم وتخريج طلاب متميزين.

وأكد الدبلوماسي السعودي أن المملكة تهدف إلى إيفاد الطلاب السعوديون للجامعات المصرية المتميزة ومنها جامعة الإسكندرية التي تمتلك مستوى أكاديمي وتصنيف عالمى مشرف، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والخبرات والمهارات المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي.
حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتورة هالة مقلد، مدير إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نفرتيتي زكى، عميد كلية التمريض.

جامعة الإسكندرية تعزيز التعاون قنصوه رئيس جامعة الاسكندرية الملحق الثقافي السعودي

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