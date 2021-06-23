أزمات المنيا.. محلية النواب تناقش 12 طلب إحاطة بحضور المحافظ

أزمات المنيا.. تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب كالآتي:

النائب مجدي ملك

ارتفاع قيمة مقابل حق الانتفاع (سكني – زراعة) بمحافظة المنيا

سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لمركزي سمالوط ومطاي – محافظة المنيا، وجميع القرى والنجوع والعزب التابعة لهما.

إضافة منطقة الدفعة بقرية طحا- سمالوط – محافظة المنيا، إلى الحيز العمراني واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك والتي بدأت عام 2007، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

تقاعس بعض المسئولين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أراضي لإقامة محطات معالجة ورفع الصرف الصحي بمركزي سمالوط – مطاي – محافظة المنيا، بحضور محافظ المنيا.

سرعة مراجعة الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد المناطق والأحياء الراقية بالمدن التابعة لمحافظة المنيا، والمخالفة للواقع، حيث أدت إلى قيام شركة كهرباء مصر الوسطى بمضاعفة مقايسات توصيل التيار الكهربائي للمنازل وحملت المواطنين أعباء تفوق قدرتهم المالية، فضلاً عن ضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك.

النائب رياض عبدالستار

إلزام شركة الغاز الطبيعي برد الشيء لأصله بمدينة ملوى – محافظة المنيا، خاصة أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز منذ عامين مما أدى إلى تهالك شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة واحتياجها إلى إعادة رصفها

رفع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين لأماكن مناسبة بالمدينة، وتركيب وصيانة كشافات الإنارة، وسرعة تنفيذ مدخلين للمدينة من الناحيتين البحرية والقبلية، مع ضرورة إنشاء مصنع لتدوير القمامة في منطقة تونة الجبل لاستيعاب وجمع المخلفات من مركز ومدينة ملوى، وضرورة تكثيف حملات النظافة.

سرعة إصدار مجلس الوزراء قرارات تخصيص أراضي لإقامة مدراس للتعليم الأساسي (عزبة الإصلاح الزراعي "البرنسة"، الحرية، الشرافية)، الاشمونيين نزلة البرشا، فضلاً عن مركز شباب المحرص بمركز ملوى – محافظة المنيا، حيث تأخر إصدارها 4 سنوات بالرغم من احتياج المواطنين إلى هذه المشروعات باعتبارها مشروعات ذات نفع عام.

ضم مدينة ملوي محافظة المنيا إلى مبادرة "حياة كريمة" للعمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق والنهوض بها لخدمة المواطنين مع العلم أنه تم احتيار قرى مركز ملوى ضمن مبادرة "حياة كريمة" بحضور محافظ المنيا



طلبات إحاطة آخرى

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من إيفلين متى وإيهاب منصور بشأن ضرورة تنفيذ أعمال إنارة طريق دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون طريق الجيزة – أسوان – محافظة المنيا، حيث تم الانتهاء من تمهيد ورصف الطريق خلال الفترة السابقة.



وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن وفاة ستة مواطنين من أبناء قرية الصفانية مركز العدوة – محافظة المنيا يوم الجمعة الموافق 8 من مايو سنة 2021، ببلاعة صرف طرد صرف صحي، بحضور محافظ المنيا



