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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. تفاصيل خطة الخدمات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة خلال الفترة المقبلة

الدكتور ولاء جاد
الدكتور ولاء جاد عبد الكريم

قال الدكتور ولاء جاد عبد الكريم ، مدير الوحدة المركزية لمبادرة  حياة كريمة ، بوزرة التنمية المحلية ، إن المبادرةى كانت تسهتدف في بداية انطلاقها عام 2019 ، القرى الأكثر فقرا واحتياجا ، وكان عددهم 1000 قرية ، يزداد فيهم الفقر لمعدلات كبر من 55% .

 

وأضاف ولاء جاد عبد الكريم ، خلال لقائه لــ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن تم الانتهاء من تطوير 143 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة أن هذه القرى كانت تفتقر للخدمات ، وتحولت لقرى مكتماة الخدمات ، وأصبحت نموذجا ملهما للحكومة المصرية .

 

وتابع " عبد الكريم " أن تلك القرى كانت دافعا للتوسع في تطوير باقي القرى ، دون النظر لنسبة فقرها ، وهو التكليف الذي كان في عام 2020 ، وتقدم مبادرة حياة كريمة خدماتها في 20 محافظة .

 

وأكمل أن عدد القرى التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة في 20 محافظة ، حاليا ، يتخطى حاجز الـ 4000 قرية ،  موضحا أن التكليف الرئاسي جاء بتطوير تلك القرى ، في خلال 3 سنوات ، من جميع الاتجاهات .

 

وأشار إلى أن تلك المرحلة ستبدا رسميا في تاريخ 1 يوليو القادم ، وهي مقسمة على ثلاثة مراحل ، وكل مرحلة تتضم شريحة وعدد معين من القرى .

 

وتفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بقرية القبلى قامولا.

 

وتابع رئيس المدينة مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتركيب الأعمدة والكشافات والتشغيل للمحولات، ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية والتي دخلت ضمن المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة، لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الأقصر والاستماع إلى مشكلات وشكاوى المواطنين.

 

كما تفقد محطة المياه المرشحة بالقرية، وذلك برفقة المهندس أحمد حسن مدير شركة المياه بالقرنة ومعاونيه والتى تم الانتهاء منها وسيتم تشغيلها خلال أيام ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

ورافق رئيس مركز القرنة خلال جولته، حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، ومسؤول المتابعة الميدانية.

 

وفي إطار سعي محافظة الأقصر لتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، خاطب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشان التنازل عن مبنى تابع لشركة الكهرباء بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لإضافته إلى مساحة مبنى مجمع الخدمات بالقرية.


من جانبه، وافق المهندس سامي أبو وردة على التنازل عن هذا المبنى والأرض المقام عليها، وذلك ليدخل ضمن الأرض التي سيقام عليها مبنى مجمع الخدمات الحكومية بأصفون.

 

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة اخبار التوك شو تطوير القرى والريف الرئيس السيسي

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