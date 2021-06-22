شاهد .. تفاصيل خطة الخدمات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة خلال الفترة المقبلة
قال الدكتور ولاء جاد عبد الكريم ، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ، بوزرة التنمية المحلية ، إن المبادرةى كانت تسهتدف في بداية انطلاقها عام 2019 ، القرى الأكثر فقرا واحتياجا ، وكان عددهم 1000 قرية ، يزداد فيهم الفقر لمعدلات كبر من 55% .
وأضاف ولاء جاد عبد الكريم ، خلال لقائه لــ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن تم الانتهاء من تطوير 143 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة أن هذه القرى كانت تفتقر للخدمات ، وتحولت لقرى مكتماة الخدمات ، وأصبحت نموذجا ملهما للحكومة المصرية .
وتابع " عبد الكريم " أن تلك القرى كانت دافعا للتوسع في تطوير باقي القرى ، دون النظر لنسبة فقرها ، وهو التكليف الذي كان في عام 2020 ، وتقدم مبادرة حياة كريمة خدماتها في 20 محافظة .
وأكمل أن عدد القرى التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة في 20 محافظة ، حاليا ، يتخطى حاجز الـ 4000 قرية ، موضحا أن التكليف الرئاسي جاء بتطوير تلك القرى ، في خلال 3 سنوات ، من جميع الاتجاهات .
وأشار إلى أن تلك المرحلة ستبدا رسميا في تاريخ 1 يوليو القادم ، وهي مقسمة على ثلاثة مراحل ، وكل مرحلة تتضم شريحة وعدد معين من القرى .
وتفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بقرية القبلى قامولا.
وتابع رئيس المدينة مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتركيب الأعمدة والكشافات والتشغيل للمحولات، ضمن مبادرة حياة كريمة.
كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية والتي دخلت ضمن المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة، لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الأقصر والاستماع إلى مشكلات وشكاوى المواطنين.
كما تفقد محطة المياه المرشحة بالقرية، وذلك برفقة المهندس أحمد حسن مدير شركة المياه بالقرنة ومعاونيه والتى تم الانتهاء منها وسيتم تشغيلها خلال أيام ضمن مبادرة حياة كريمة.
ورافق رئيس مركز القرنة خلال جولته، حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، ومسؤول المتابعة الميدانية.
وفي إطار سعي محافظة الأقصر لتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، خاطب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشان التنازل عن مبنى تابع لشركة الكهرباء بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لإضافته إلى مساحة مبنى مجمع الخدمات بالقرية.
من جانبه، وافق المهندس سامي أبو وردة على التنازل عن هذا المبنى والأرض المقام عليها، وذلك ليدخل ضمن الأرض التي سيقام عليها مبنى مجمع الخدمات الحكومية بأصفون.