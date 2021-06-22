رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية

تفقد الدكتور على عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة أسيوط الازهرية، عددًا من لجان الامتحانات للاطمئنان على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.



وشدد رئيس الإدارة المركزية بمنطقة أسيوط الازهرية، على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان، ومن أجل توفير الجو المهيأ للامتحانات، وأهمية الحضور المبكر للجان من قبل الأعضاء للقيام بالأعمال الإدارية في أوقاتها والحفاظ على وقت الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ ( ٣٤١١) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (٦٢١) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، و(٢٧٩٠) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، وذلك في ٢١ مقرا .