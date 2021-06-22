عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق مبادرة حملة الأمل يرسمون البهجة فى قلوب أطفال سرطان الأقصر

فريق مبادرة حملة
فريق مبادرة "حملة الأمل" يرسمون البهجة فى قلوب أطفال

وسط أجواء من البهجة والمرح والفقرات الترفيهية، قدم فريق مبادرة "حملة الأمل" يوم ترفيهي مميز لصالح الأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة بمحافظة الأقصر، وذلك إنطلاقاً من دور الفرق المختلفة بالمجتمع فى مساندة أطفال الصعيد الذين يتلقون العلاج من الأورام .


وشارك أطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، بفرحة كبيرة في فعاليات اليوم الترفيهي المقدم من فريق حملة الأمل، حيث تم تنظيم فقرة المهرج لتوزيع الهدايا والبسمات والضحكات بين الاطفال، وكذلك تنظيم المسابقة الترفيهية للأطفال لدعمهم معنوياً والترويح عنهم خلال مسيرتهم العلاجية داخل المستشفى.


وعبر الشباب المشاركون فى اليوم الترفيهي من فريق مبادرة حملة الأمل، عن سعادتهم الكبيرة فى المساهمة بما يستطيعون فى دعم الأطفال داخل المستشفى على طريقتهم الخاصة بأجواء من البهجة والفرحة، ومشاركة الأطفال بسعادة كبيرة معهم فى تلك الفعاليات الباسمة.

 

%80.2 نسبة نجاح بـ الشهادة الإعدادية فى الأقصر

أسقف إسنا وأرمنت يترأس قداس عيد العنصرة بكنيسة العذراء مريم في الأقصر

ومن جانبه قال  محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تلك الفعاليات المبهجة ساهمت بشكل كبير فى الترويح عن الأطفال وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم خلال رحلة العلاج داخل المستشفى الجديدة، موجهاً الشكر لكافة اعضاء فريق مبادرة حملة الأمل على اليوم الترفيهي المميز الذي قدموه لأطفال المستشفى مشيداً بالفقرات المبهجة المقدمة منهم لأبناء الصعيد.

 

وكان قد حصلت مستشفى شفاء الأورمان على 5 شهادات دولية جديدة، وذلك ضمن فعاليات مشروع مشترك بين مستشفي شفاء الاورمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية لقياس جودة الإشعاع لأجهزة المعجل الخطي التى تعمل لخدمة الآلاف من مرضى السرطان فى صعيد مصر بالمجان تماماً.
 

ومن جانبه قال الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه حصلت المستشفى على 5 شهادات دولية جديدة تؤكد إلتزامها بالمعايير الدولية فى كل خطوة تسير خلالها للتخفيف عن مرضى السرطان من أبناء الصعيد وباقى محافظات مصر، حيث حصلت على تلك الشهادات ضمن المشروع المشترك بين المستشفى و والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، والذي تم الإشراف الدولى عليه بهدف التأكد من جودة الإشعاع الذي يتلقاه مرضي شفاء الاًورمان، وذلك طبقاً لمواصفات هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه عقب نهاية الأعمال فى المشروع المشترك قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، حصل المستشفى على تلك الشهادات الخمسة لما تقدمه من معايير ومواصفات دولية مميزة فى العمل لخدمة أبناء الصعيد.

IMG-20210622-WA0002
IMG-20210622-WA0002
IMG-20210622-WA0005
IMG-20210622-WA0005
IMG-20210622-WA0004
IMG-20210622-WA0004
IMG-20210622-WA0003
IMG-20210622-WA0003
IMG-20210622-WA0006
IMG-20210622-WA0006
الأقصر محافظة الاقصر الأورمان مستشفى شفاء الاورمان أطفال مستشفي

ترشيحاتنا

طرق على الطاولات وتشابك بالأيدي بين النواب في مجلس الأمة الكويتي.. تفاصيل

أمي تغضب مني دون سبب فهل علي ذنب؟.. الإفتاء تجيب

نقل المصابين الي المستشفيات.. محافظ الإسكندرية يكشف كواليس حادث تصادم القطار

مصادر: ترحيل حنين حسام إلي سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

حكم طلب الدعاء من المتصدق عليه

هيئة الدواء تسجل أول علاج لضمور العضلات ..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

اصطدام جرار بعربة قطار في محطة مصر

احذر.. 5 أفعال تعرضك لـ غرامة 5 آلاف جنيه|تفاصيل

نداء عاجل من الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين

اجتماع حاسم.. انفراجة فى حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بـ أبطال أفريقيا

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التيك توك على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ