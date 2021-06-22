فريق مبادرة حملة الأمل يرسمون البهجة فى قلوب أطفال سرطان الأقصر

وسط أجواء من البهجة والمرح والفقرات الترفيهية، قدم فريق مبادرة "حملة الأمل" يوم ترفيهي مميز لصالح الأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة بمحافظة الأقصر، وذلك إنطلاقاً من دور الفرق المختلفة بالمجتمع فى مساندة أطفال الصعيد الذين يتلقون العلاج من الأورام .



وشارك أطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، بفرحة كبيرة في فعاليات اليوم الترفيهي المقدم من فريق حملة الأمل، حيث تم تنظيم فقرة المهرج لتوزيع الهدايا والبسمات والضحكات بين الاطفال، وكذلك تنظيم المسابقة الترفيهية للأطفال لدعمهم معنوياً والترويح عنهم خلال مسيرتهم العلاجية داخل المستشفى.



وعبر الشباب المشاركون فى اليوم الترفيهي من فريق مبادرة حملة الأمل، عن سعادتهم الكبيرة فى المساهمة بما يستطيعون فى دعم الأطفال داخل المستشفى على طريقتهم الخاصة بأجواء من البهجة والفرحة، ومشاركة الأطفال بسعادة كبيرة معهم فى تلك الفعاليات الباسمة.





ومن جانبه قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تلك الفعاليات المبهجة ساهمت بشكل كبير فى الترويح عن الأطفال وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم خلال رحلة العلاج داخل المستشفى الجديدة، موجهاً الشكر لكافة اعضاء فريق مبادرة حملة الأمل على اليوم الترفيهي المميز الذي قدموه لأطفال المستشفى مشيداً بالفقرات المبهجة المقدمة منهم لأبناء الصعيد.

وكان قد حصلت مستشفى شفاء الأورمان على 5 شهادات دولية جديدة، وذلك ضمن فعاليات مشروع مشترك بين مستشفي شفاء الاورمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية لقياس جودة الإشعاع لأجهزة المعجل الخطي التى تعمل لخدمة الآلاف من مرضى السرطان فى صعيد مصر بالمجان تماماً.



ومن جانبه قال الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه حصلت المستشفى على 5 شهادات دولية جديدة تؤكد إلتزامها بالمعايير الدولية فى كل خطوة تسير خلالها للتخفيف عن مرضى السرطان من أبناء الصعيد وباقى محافظات مصر، حيث حصلت على تلك الشهادات ضمن المشروع المشترك بين المستشفى و والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، والذي تم الإشراف الدولى عليه بهدف التأكد من جودة الإشعاع الذي يتلقاه مرضي شفاء الاًورمان، وذلك طبقاً لمواصفات هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه عقب نهاية الأعمال فى المشروع المشترك قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، حصل المستشفى على تلك الشهادات الخمسة لما تقدمه من معايير ومواصفات دولية مميزة فى العمل لخدمة أبناء الصعيد.

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