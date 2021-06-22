محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الاعدادية بنسبة نجاح 99.46%

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 99.46%، موجها التهنئة للناجحين واوائل المحافظة وتمني لهم دوام التفوق.

بلغ عدد الطلاب المقيدين بمرحلة الشهادة الإعدادية 4619 طالبا وطالبة، على مستوى المحافظة (العام واللغات والدمج التعليمى) والذين أدوا الامتحانات داخل 119 لجنة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنفيذ حملات مكثفة لتعقيم وتطهير المدارس يوميا قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على التزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية، والتباعد وعدم التزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الطلاب، مع اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الإمتحانات.

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كان محافظ الوادي الجديد، تفقد امس الاثنين، كنترول الشهادة الإعدادية بالخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة .

وقام المحافظ بمتابعة سير أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول، مؤكداَ على الشفافية والمصداقية التامة في أعمال الرصد وتقدير الدرجات لمنح كل طالب درجاته المستحقة.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بالكنترول تقديراً للجهد المبذول في أعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية.