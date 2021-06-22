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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر صور امتحان التاريخ التجريبي للثانوية العامة والبابل شيت الخاص به

البابل شيت
البابل شيت

حصل موقع صدى البلد على صور توضح شكل البابل شيت الخاص بـ الامتحان التجريبي لمادة التاريخ الذي تم توزيعه على طلاب الثانوية العامة شعبة ادبي  في لجان الامتحان التجريبي المنعقد كأول بروفة لتعامل الطلاب مع البابل شيت.

وقد ظهر على ورقة البابل شيت عددا من التعليمات الهامة لطلاب الثانوية العامة تتمثل في :
- اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان جيدا وفي ضوئها اجب عن الاسئلة
- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في اجابته
- استخدم الفلم الجاف الازرق فقط في الاجابة ولا تستخدم مزيل الكتابة
- عند اجابتك عن الاسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال (مثلا عندما تكون الاجابة الصحيحة ج نظلل الدائرة التي بها الرمز ج
- في حال قيام الطالب بإختيار اجابة خطأ ثم قمت بالشطب قم بتظليل الرمز الدال على الاجابة الصحيحة وسيتم احتسابها
- إذا تم التظليل على أكثر من رمز او تم تكرار الاجابة تعتبر الاجابة خطأ
- ممنوع الكشط في ورقة الاجابة
- كن حريصا على تظليل الاجابة في نطاق الدائرة
- تأكد من كتابة بياناتك كاملة إلا في المكان المخصص لذلك على ورقة الاجابة
- في حالة استلامك ورقة اجابة تالفة او مطبوعة بشكل غير واضح ، قم بطلب ورقة اجابة جديدة من المشرف
-تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة اسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الاجابة

يذكر أن هناك مكان مخصص على البابل شيت لتوقيع الطالب و توقيع الملاحظين .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي اليوم الان  الامتحان التجريبي في مادة التاريخ من الساعة  10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

الإجابة على البابل شيت والتابلت

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة من اليوم الاثنين ، سيتم عقده على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي.

وقال وزير التربية والتعليم إن الحضور في هذه الامتحانات التجريبية سيكون يوما واحدا فقط في المدارس، للتعرف عليهما، وسيتم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع الوزارة.

كما حصل موقع صدى البلد على صور كراسة اسئلة امتحان مادة التاريخ التجريبي الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الان .. وفيما يلي صور كراسة الاسئلة :

 

 

 

 

 

 

 

 

البابل شيت التاريخ الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الامتحان

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