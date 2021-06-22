عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

و4 شركات مبتكرة تفوز بالجائزة

المراكز التكنولوجية تنظم الحفل الختامي لجائزة الابتكار الصناعي 2020

صدى البلد

نظمت المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ واتحاد الصناعات المصرية الحفل الختامي لجائزة الابتكار الصناعي 2020 بهدف تشجيع الشركات التى لديها القدرة على الابتكار وذلك بغرض نشر الوعي بثقافة الابتكار ودورها في النمو الصناعي، وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

نيفين جامع: الدولة تسير بخطى ثابتة لزيادة الصادرات بالأسواق العالمية

تنمية التجارة الداخلية: إنشاء شركة متخصصة لإدارة أسواق الجملة قريبا

وقال  أحمد رضا، معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية ان هذا الحدث يأتي في اطار استراتيجية الابتكار في الصناعة بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومشروع تنمية القطاع الخاص والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الالماني بهدف تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.

واوضح رضا ان الابتكار الصناعى هو الطريق نحو مواكبة الثورة الصناعية الرابعة في ظل التحولات التي يشهدها العالم في جميع المجالات نتيجة الأفكار الجديدة المبتكرة، وأصبح على الشركات الصناعية تشجيع الابتكار الصناعي والعمل على الاستعانة بمختلف التقنيات.

واضاف ان الابتكار يعد أداة أساسية لتحقيق اهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الارتقاء بالمجتمعات وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، و هو أيضاً محرك للنمو الاقتصادي، وللإنتاجية والكفاءة، ويساعد في إيجاد فرص عمل.

ومن جانبه اكد  أوڤى جيلين، رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة أهمية الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأثيره على نمو الاقتصاد وذلك لمساهمة الابتكار الصناعي بشكل كبير في النمو الاقتصادي خاصة في أوقات الأزمات، لافتاً الى ان البحث عن أفكار وفرص جديدة أمرًا ضروريًا لتنمية الأعمال التجارية واستدامتها، وأهمية إضفاء الطابع المصري على الابتكارات التي تقوم الشركات بتطويرها وتنفيذها.

وفي ختام الحفل تم الاعلان عن 4 شركات شركات فائزة بالجائزة وهي شركة اكرو مصر المتخصصة في تصنيع أنظمة الشدات والسقالات ، وشركة فیوتك المتخصصة في تصنیع وتصمیم منتجات الإضاءة، وشركة بور لوك المتخصصة في توصیلات السلامة الكھربائیة، وشركة العربي وهي احدي شركات مجموعة العربي.

التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى اتحاد الصناعات المصرية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

ترشيحاتنا

طرق على الطاولات وتشابك بالأيدي بين النواب في مجلس الأمة الكويتي.. تفاصيل

أمي تغضب مني دون سبب فهل علي ذنب؟.. الإفتاء تجيب

نقل المصابين الي المستشفيات.. محافظ الإسكندرية يكشف كواليس حادث تصادم القطار

مصادر: ترحيل حنين حسام إلي سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

حكم طلب الدعاء من المتصدق عليه

هيئة الدواء تسجل أول علاج لضمور العضلات ..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

اصطدام جرار بعربة قطار في محطة مصر

احذر.. 5 أفعال تعرضك لـ غرامة 5 آلاف جنيه|تفاصيل

نداء عاجل من الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين

اجتماع حاسم.. انفراجة فى حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بـ أبطال أفريقيا

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التيك توك على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ