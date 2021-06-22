المراكز التكنولوجية تنظم الحفل الختامي لجائزة الابتكار الصناعي 2020

و4 شركات مبتكرة تفوز بالجائزة

نظمت المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ واتحاد الصناعات المصرية الحفل الختامي لجائزة الابتكار الصناعي 2020 بهدف تشجيع الشركات التى لديها القدرة على الابتكار وذلك بغرض نشر الوعي بثقافة الابتكار ودورها في النمو الصناعي، وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال أحمد رضا، معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية ان هذا الحدث يأتي في اطار استراتيجية الابتكار في الصناعة بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومشروع تنمية القطاع الخاص والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الالماني بهدف تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.

واوضح رضا ان الابتكار الصناعى هو الطريق نحو مواكبة الثورة الصناعية الرابعة في ظل التحولات التي يشهدها العالم في جميع المجالات نتيجة الأفكار الجديدة المبتكرة، وأصبح على الشركات الصناعية تشجيع الابتكار الصناعي والعمل على الاستعانة بمختلف التقنيات.

واضاف ان الابتكار يعد أداة أساسية لتحقيق اهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الارتقاء بالمجتمعات وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، و هو أيضاً محرك للنمو الاقتصادي، وللإنتاجية والكفاءة، ويساعد في إيجاد فرص عمل.

ومن جانبه اكد أوڤى جيلين، رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة أهمية الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأثيره على نمو الاقتصاد وذلك لمساهمة الابتكار الصناعي بشكل كبير في النمو الاقتصادي خاصة في أوقات الأزمات، لافتاً الى ان البحث عن أفكار وفرص جديدة أمرًا ضروريًا لتنمية الأعمال التجارية واستدامتها، وأهمية إضفاء الطابع المصري على الابتكارات التي تقوم الشركات بتطويرها وتنفيذها.

وفي ختام الحفل تم الاعلان عن 4 شركات شركات فائزة بالجائزة وهي شركة اكرو مصر المتخصصة في تصنيع أنظمة الشدات والسقالات ، وشركة فیوتك المتخصصة في تصنیع وتصمیم منتجات الإضاءة، وشركة بور لوك المتخصصة في توصیلات السلامة الكھربائیة، وشركة العربي وهي احدي شركات مجموعة العربي.