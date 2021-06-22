بالبيجامة .. إطلالة ناعمة لـ ياسمين صبري عبر انستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها بـصورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و تألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة ناعمة بالبيجامة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



وكانت أحدث أعمال الفنان ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

يذكر أن نفت الفنانة ياسمين صبري، ما تردد عن سخريتها على أزمة الفنان محمد رمضان؛ وتداول الجمهور تعليقا لـ صفحة موثقة باسمها على “فيسبوك” تقول من خلاله “ضحكتني”.

وقالت الفنانة ياسمين صبري، من خلال تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر": “ليس لدي أي حسابات على فيسبوك .. الحساب مزور وسأقوم بإغلاقه .. مستحيل أتكلم كدة مع أو على أي حد”.



وفي نفس السياق كان الفنان محمد رمضان، قد أعلن تحفظ البنوك على أمواله، حيث قال في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”



وقال محمد رمضان:" صحيت الصبح علي تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زيي مش بيسيبو في البنك بيسيبو في بيتهم ".