محافظ أسوان: إعداد قاعدة بيانات وتيسيرات للترخيص وإحلال التوك توك بالمينى فان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المركبات وخطوط السير الخاصة بها وموقف المرخص والغير مرخص منها ، بالإضافة إلى الطاقة الإستيعابية للوحدات المرورية والمحلية من أجل تقديم كافة التسهيلات لتشجيع أصحابها على ترخيصها وضمها للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث يأتي ذلك في إطار قيام الحكومة ببدء إجراءات تقنين أوضاع مركبات التوك التوك .

وأكد أشرف عطية إلي أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ستقوم بتقديم العديد من التيسيرات لأصحاب مركبات التوك توك للعمل على سرعة الترخيص ، مع الاستفادة من هذه المبادرة لصاحب التوك توك بتطبيق التأمين عليه وحصوله على معاش ، وذلك بعد إدارجه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلالها بسيارات " الميني فان " التى تعمل بالغاز الطبيعي وسيتم تسليمها كبديل للتوك توك لتحقيق الاستقرار المعيشي والأسري لأصحاب هذه المركبات .

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وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصري من خلال قيام المسئولين بالمحافظة بالزيارة الميدانية لهذه المشروعات الجارية بقرى الإيمان والشهامة والسماحة والأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو والتي تشمل محطة رفع للصرف الصحى وإحلال وتجديد مجمع مدارس الشهامة والتعليم المجتمعى بالأيمان ، مع إنشاء وحدة بيطرية ،وإنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب الإيمان .

ويأتى ذلك فى ظل مواصلة الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها لمتابعة المشروعات الجارية من أجل تحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى لواقع ملموس .

هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة ومكتب بريد بالشهامة لتأتى بعض هذه المشروعات ضمن المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة والتي تم تنفيذها فى 13 قرية بها 83 مشروعا بمختلف القطاعات بإعتمادات 280,7 مليون جنيه .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ 192 مشروعا قابلة للزيادة ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى والتي تستهدف 31 قرية رئيسية و 103 قرية فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة علي مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة من أجل تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظة ورفع جودة وكفاءة شبكات البنية الأساسية والمواقع الخدمية .

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