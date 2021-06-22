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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فؤاد أباظة يحذر الحكومة والمحافظين من التهاون فى تطبيق اجراءات كورونا

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالنواب

حذر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بصفة عامة وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية خاصة من اى تهاون فى تطبيق جميع التعليمات الخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس  كورونا، مشيراً الى أن انخفاض الإصابة بهذا الفيروس لايعنى التخلى باى حال من الأحوال عن ملف تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وطالب " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تعليمات حاسمة لجميع المحافظين بعدم التهاون فى تطبيق جميع الاجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة ان يدرك الجميع أن انخفاض الإصابات من كورونا ليس مبررا بالتهاون في تطبيق التدابير الاحترازية .

 

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كما طالب بضرورة أن تواصل الأجهزة المعنية دورها في تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لهذه التدابير حتى تستمر الأوضاع في الهدوء دون أي زيادات جديدة.

 

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية لصقور الجيش الابيض المصرى لجميع من يعملون داخل المنظومة الصحية المصرية من الأطباء واطقم التمريض والفنيين ورجال الإسعاف وجميع العاملين بهذا القطاع الوطنى،  مؤكداً أنهم كانوا أبطالاً فى انقاذ ارواح المصريين من فيروس كورونا ومنهم من ضحى بروحه ولم يتردد لحظة فى العمل ليلاً ونهاراً داخل جميع المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية  


كانت وزارة الصحة، أعلنت تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية لأكثر من ٦٥٪؜، والوفيات لأكثر من ٣٠ ٪؜، وهو ما يؤكد انكسار الموجة الثالثة من إصابات كوفيد ١٩، بفضل الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والحصول علي التطعيمات.

لجنة الشئون العربية مجلس النواب مصطفى مدبولي فيروس كورونا وزارة الصحة

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