عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلي حصيلة.. تسجيل 546 وفاة و16715 إصابة جديدة بـ كورونا في روسيا

تسجيل 546 وفاة و16715
تسجيل 546 وفاة و16715 إصابة جديدة بـ كورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16715 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و546 وفاة، وشفاء 11.117 حالة .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5.350.919 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.347 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.889.450 حالة .

وأكد رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز (جاماليا) الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير جوشين، أن لقاح "سبوتنيك V" يحمي بنسبة 100% تقريبا من الحالات الشديدة والقاتلة للفيروس التاجي.

بوتين: روسيا تعمل على إنتاج لقاحات وعلاجات جديدة لـ فيروس كورونا

روسيا تمدد الإجراءات الاحترازية في العاصمة موسكو بسبب تفشي كورونا

وقال جوشين - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء لقناة (سولوفيويف لايف) -: إن "سبوتنيك V" بالتأكيد قادر على التغلب على السلالة الهندية، فهو يحمي بنسبة 100% تقريبا من الحالات الشديدة والقاتلة.

وأضاف:" لدينا بالفعل بيانات كافية تؤكد أنه في غضون ستة أشهر يتم الحفاظ على المناعة، ومن أجل تحديثها سيكون من الجيد إعادة التطعيم".

 

روسيا كورونا فبراير أزمة كوفيد ١٩ موسكو

موضوعات متعلقة

بوتين: روسيا تعمل على إنتاج لقاحات وعلاجات جديدة لـ فيروس كورونا

روسيا تمدد الإجراءات الاحترازية في العاصمة موسكو بسبب تفشي كورونا

ترشيحاتنا

طرق على الطاولات وتشابك بالأيدي بين النواب في مجلس الأمة الكويتي.. تفاصيل

أمي تغضب مني دون سبب فهل علي ذنب؟.. الإفتاء تجيب

نقل المصابين الي المستشفيات.. محافظ الإسكندرية يكشف كواليس حادث تصادم القطار

مصادر: ترحيل حنين حسام إلي سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

حكم طلب الدعاء من المتصدق عليه

هيئة الدواء تسجل أول علاج لضمور العضلات ..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

اصطدام جرار بعربة قطار في محطة مصر

احذر.. 5 أفعال تعرضك لـ غرامة 5 آلاف جنيه|تفاصيل

نداء عاجل من الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين

اجتماع حاسم.. انفراجة فى حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بـ أبطال أفريقيا

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التيك توك على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ