أعلي حصيلة.. تسجيل 546 وفاة و16715 إصابة جديدة بـ كورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16715 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و546 وفاة، وشفاء 11.117 حالة .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5.350.919 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.347 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.889.450 حالة .

وأكد رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز (جاماليا) الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير جوشين، أن لقاح "سبوتنيك V" يحمي بنسبة 100% تقريبا من الحالات الشديدة والقاتلة للفيروس التاجي.

وقال جوشين - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء لقناة (سولوفيويف لايف) -: إن "سبوتنيك V" بالتأكيد قادر على التغلب على السلالة الهندية، فهو يحمي بنسبة 100% تقريبا من الحالات الشديدة والقاتلة.

وأضاف:" لدينا بالفعل بيانات كافية تؤكد أنه في غضون ستة أشهر يتم الحفاظ على المناعة، ومن أجل تحديثها سيكون من الجيد إعادة التطعيم".