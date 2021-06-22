رئيس جامعة القاهرة يتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة

وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات التجارة (الفرقة الثالثة)، و الآداب (الفرقة الرابعة)، والإعلام (الفرقة الأولي) بنظام Online، والآثار (الفرقة الثانية)، والزراعة (الفرقة الأولي)، والتربية النوعية (الفرقة الأولي)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، والصيدلة (الفرقة الثانية)، والتمريض (الفرقة الأولي)، وطب الأسنان (الفرقة الثانية - الفرقة الثالثة).

ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء وإدارات الجامعة ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، وأن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

جامعة القاهرة تواصل الامتحانات للأسبوع الثالث



تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفةبجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمدعثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قراراتالمجلس الأعلى للجامعات.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، اليوم بـ جامعة القاهرة ، بكليات التجارة (الفرقةا لنهائية)، كلية الآداب (الفرقة النهائية)، كلية الآثار (الفرقة الأولي)، كلية التخطيط الاقليميوالعمراني (الفرقة الأولى والثالثة) بنظام Online، كلية التربية النوعية (الفرقة الثانية والثالثة)،كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، كلية الصيدلة (الفرقة الثانية)، كلية التمريض(الفرقة الأولي)

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سيرانتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الكليات.

AB546F46-F925-4A8C-83AC-7C166277769C

306D595E-A34A-47F3-ADA1-32BF3DC0C974

E86557CF-42A3-4AC3-83EC-DFDDF2E29E9C

D9C5D06D-9F9C-4924-927C-2BD833F981DF

11DE1E52-EF86-4279-9983-B148B054D3BD