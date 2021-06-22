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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: وزراء من ناميبيا "غير مرغوب بهم" لتورطهم في قضايا فساد

امريكا
امريكا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزراء السابقين في مجلس الوزراء الناميبي بيرنهارد إيساو، وساكي شانجالا، وأفراد أسرهم أيضا "أشخاص غير مرغوب بهم" على أراضي الولايات المتحدة، نتيجة لتورطهم في قضايا فساد بملايين الدولارات.


وذكرت الخارجية الأمريكية – في بيان بهذا الشأن – أن هذا التصنيف يجعل إيساو وشانجالا وأفراد أسرهم، غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.


ونقل البيان قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "إن إيساو بصفته وزيرا لمصايد الأسماك والموارد البحرية وشانجالا كوزير العدل، تورطا في أعمال فساد قوضت سيادة القانون وثقة الشعب الناميبي بالمؤسسات الديمقراطية والأعمال العامة لحكومتهم، حيث استغلا نفوذهما السياسي وسلطتهما الرسمية لمصلحتهما الشخصية " .


وأوضح برايس أن اتخاذ القرار جاء بناء على القسم 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2021، وبموجب هذا القانون أيضا فقد تم اعتبار زوجة إيساو ونجله عيسو، غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.


وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن هذا التصنيف يؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بدعم إصلاحات مكافحة الفساد التي تعتبر أساسية لمستقبل ناميبيا الناجح، ومواصلتها الوقوف إلى جانب جميع الناميبيين لدعم الديمقراطية وسيادة القانون، وضد أولئك الذين قد يقوضون هذه المبادئ لتحقيق مكاسب شخصية.


يشار إلى أن وزراء سابقون بالحكومة الناميبية يواجهون تهما جنائية ومنهم: (جيمس هاتويكوليبي، وتامسون هاتويكوليبي، وفيليبوس موابوبي، وأوتينيل شوديفونيا، وبيوس مواتيلو، ومايك نجيبونيا، وريكاردو جوستافو، والمحامية مارين دي كليرك)، حيث يواجهون جميعا تهم الاحتيال والرشوة واستغلال النفوذ والفساد وغسل الأموال.


ويواجه بعض الوزراء اتهامات بالعمل المشترك بقصد الاحتيال على الحكومة الناميبية من خلال التوقيع على اتفاق يزعم أنه في مصلحة ناميبيا ولكنهم دخلوا بدلا من ذلك في اتفاق لمصلحتهم الخاصة.. وحصل بعضهم على أكثر من 103 ملايين دولار ناميبي في شكل رشاوى من شركة صيد آيسلندية Samherji لتزويدهم المستمر بحصص سمك الماكريل في ناميبيا.


بالإضافة إلى ذلك، يواجه المشتبه بهم تهما بالاحتيال على وزارة المالية عندما قدموا ادعاءات كاذبة لمديرية الإيرادات الداخلية بأن Namgomar Pesca ناميبيا حققت إيرادات قدرها 14.1 مليون دولار ناميبي في الفترة من 2014 إلى 2019 ، في حين حققت الشركة إيرادات قدرها 40.1 مليون دولار نيوزيلندي.
 

الخارجية الأمريكية ناميبيا قضايا فساد مجلس الوزراء الناميبي الولايات المتحدة مصايد الأسماك

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