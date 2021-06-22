شاهد.. اللحظات الأولى لـ حادث قطار محطة مصر

اصطدم جرار قطار، صباح اليوم الثلاثاء، بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين، دون وفيات حتى الآن.



وعلى الفور انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى مكان حادث التصادم لمتابعة الحادث.



وقال محافظ الإسكندرية إن أحد الجرارات اصطدم بالعربة الخلفية للقطار رقم 12، المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، وأوقع عددا من المصابين دون وفيات.



وأكد محافظ الإسكندرية أن الأمور مطمئنة، والحادث أوقع عددا من الإصابات دون وفيات حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس التين، ومستشفى جمال حمادة، مشيرًا إلى أن الإصابات بسيطة، باستثناء 3 أشخاص أصيبوا بكسور.