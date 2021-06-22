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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على حنين حسام بعد الحكم عليها بالسجن 10 سنوات

حنين حسام
حنين حسام

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتاة التيك توك حنين حسام، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بضبط وإحضار المتهمة في قضية الاتجار في البشر وذلك بعد صدور حكم بحبسها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أودعت حيثيات حكمها في قضية فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام بالاتجار في البشر.

أول ظهور لـ حنين حسام بعد الحكم عليها بالسجن 10 سنوات

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه استقر في يقين المحكمة وارتاح له ضميرها واطمأن لها وجدانها أن الوقائع تتحصل في ما جاء بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى لايكي يلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للجميع دون تمييز.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الجرم الذي ارتكبته حنين حسام ومودة الأدهم في اتهامهم بالاتجار بالبشر، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من قيمنا وهي مستهدفة من أعدائنا حتى لا تنهض هذه الأمة وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، أغلبنا يلج إليها في جانبها السلبي الهادم للقيم والأخلاق .

فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار، غابت عنا المسئولية والرقابة على أبنائنا، حتى أصبحوا من أحد أدوات الاتجار بالبشر.

وذكرت الحيثيات، قيام المتهمة مودة الأدهم بالاتجار في البشر، بأن استخدمت كلا من الطفلة «ساندي» و«ياسين.م» واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمة نشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة والطفل سالفي الذكر على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهم على الانحراف، وأن المتهمة استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة الأطفال المجنى عليهم للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن ٦ سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه ، وصدر الحكم من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى.

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