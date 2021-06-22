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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 51 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 51 رحلة جوية تنقل على متنها 4329 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

الوجهات الدولية

وتسير مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 51 رحلة جوية بمعدل 38 رحلة دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل.

 

شحن جوي ورحلات داخلية

كما تسير مصر للطيران، 9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 4329 راكبا.

 

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا، سواء على رحلات مصر للطيران أو رحلات أجنبية أو خاصة، فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

 

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