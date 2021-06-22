د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

إحدى التطبيقات الشهيرة لمستخدمي الهواتف ،وصاحب الشعبية الجارفة "" TikTok خلال فترة زمنية قصيرة جدًا،استطاع هذا التطبيق التأثير الأكبر في فئة الشباب وصغار السن، استطاع العبور داخل أغلب البيوت كأحد أسلحة الغزو الفكري المدمرة للشباب والأطفال

أطفالنا وشبابنا في خطر من الغزو الفكري المتلاحق، التكنولوجيا ودخول الانترنت في أغلب البيوت جر بعض ضعاف النفوس من هؤلاء إلى ما لا يحمد عقباه.

بالإضافة إلى مخاطر العزلة الاجتماعية ومرض التوحد يمكن القول بان التيك توك وغيره من أسباب

1- إهدار وتضييع الوقت :

حيث يجلس أغلب هؤلاء ساعات طويلة سرعان ما تنقضي وكذلك في لعبة البابجي الشهيرة التي تقضي على العمر فيما لايفيد مما تكون نتيجته الإهمال في الواجبات المدرسية والجامعية والشعور بالتحطم واليأس وعدم الرغبة في التحصيل والمتابعة والمراجعة

2- الإصابة باليأس والإحباط والتحطم

الأصل في تلك التطبيقات أنها لاتعطي مكافآت إلا من خلال حصد الكثير من إجابات المتابعين ومشاهداتهم وهو مالايتحقق لكثير من رواد تلك المواقع والتطبيقات ، وعندما لا تقدم ما يريدون فأنك لا تحصل على أي شيء في المقابل مما ينتج عنه إصابة الشخص بالإحباط واليأس وربما أدى الأمر إلى التفكير في الانتحار نتيجة للفشل الذريع.

٣- نشر الإباحية والتعري للمراهقات :

رغم أن التطبيق لم يكن يقصد استخدامه بهذه الطريقة إلا أننا نشاهد بعض الفتيات الصغيرات يظهرن أجسادهن أثناء الرقص لإرضاء الجمهور في بعض الأحيان ويقدمن هذا تحت ضغط "متابعة المعجبين" ولا يريدن أن يخسرن أو يخيبن ظن معجبيهن ولزيادة نسب المشاهدة.

وهذه السياسة القذرة ينتهجها أغلب أصحاب حسابات تلك التطبيقات وهي أخطر ما يكون حيث انها دافع للاتجار بالجسد وسبب من أسباب إهدار القيم والأخلاق

٤- مصدر للتنمر والسب والاستهزاء:

يعد النقد على الشاشة أمرًا طبيعيًا ، ولكن قديكون إساءة استخدامه سببا للتنمر والسخرية من الناس كما أنه يسبب تهديدا للبعض ممن يقعون في بعض المشكلات مع الأفراد فيكون ساحة للسب والقذف

٥- مصدرضغط نفسي وأسري رهيب :

من خلال تلك التطبيقات المصورة يمكن ابتزاز الأشخاص سرقتهم من خلال التهديد بنشر مقاطع فيديو ومكالمات صوتية عبر إحدى التطبيقات ونشرها وسط ملايين المتابعين

٦- هوس الشهرة والتكبر :

معظم مستخدمي التطبيقات مهووسون بنفسهم قد تعرف صديقًا من مستخدمي TikTok وكل ما يطلبونه هو تصوير مقطع فيديو لهم أثناء قيامهم بكل تلك الأعمال المجنونة التي يعتقدون أنها تجعلهم يبدون جذابين هو مالا يوجد على أرض الواقع .

٧- جلد الذات والإيذاء المتعمد لحصد المشاهدات والمتابعات :

مستخدمو TikTok تجاوزوا الآن حد إيذاء النفس والبكاء و أصبحت مقاطع الفيديو الخطرة، والرقص أمام القطارات أو السيارات ، والتعذيب لإظهار النفس وزيادة المتابعين وما إلى ذلك.



8 - الانتحار :

في حاله انحسار الشهرة أو النهاية المأساوية لمستخدم هذا التطبيق فقد يؤدي إلى أفكار أو ميول انتحارية كما في لعبة الحوت الأزرق وغيرها.

٩- النهايات المأساوية والسجن :

قد يصل محاولات جذب الانتباه المتتبعين الي المشاهد الفاضحة والتي تؤدي الي قضايا مخلة بالشرف أو الدعوة إلى الفسق والأمثلة أمام أعين كل أسره تخشي علي أبنائها من تركهم بمفردهم بدون رقابة علي هذا التطبيق

كثير من الفتيات تمت ملاحقتهن والزج بهن في أروقة المحاكم وخلف القضبان نتيجة الاستخدام الخاطئ لمواقع الانترنت والترويج لنشر ما لايجوز.

علينا أن ننمي في أبنائنا ونزرع القيم والأخلاق ، وأن نكون أداة بناء وتنمية لهذا الوطن العزيز الذي نحبه ونعمل لرفعة شأنه

حفظ الله مصر ، شعبها ،جيشها ورئيسها

