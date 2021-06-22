تايوان توقع عقدين لشراء منظومات صواريخ أمريكية بـ 1.75 مليار دولار

وقعت وزارة الدفاع الوطني التايوانية عقدين بقيمة إجمالية تصل إلى 75ر1 مليار دولار أمريكي مع المعهد الأميركي في تايوان (AIT)؛ لشراء منظومات صاروخية، لم تفصح عن نوعياتها.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم /الثلاثاء/ أن الصفقة الأولى بقيمة 3ر346 مليون دولار ستخصص لشراء منظومة إطلاق ضاربة طويلة المدى لقيادة الجيش في إقليم تايوان، والتي ينتظر الانتهاء منها في عام 2027، أما الثانية فتتضمن حزمة صواريخ مخصصة لقيادة البحرية التايوانية في إقليم كاوهسيونج، بقيمة 406ر1 مليار دولار، ومن المقرر إتمامها بحلول عام 2028.

من جانبها، نقلت دورية (جينز) الأمريكية، المتخصصة في الشؤون الدفاعية، عن مصادر عسكرية أن المنظومة الأولى M142 HIMARS، وهي نظام "إطلاق صواريخ عالية الحركة" (هيمارس) المثبتة على متن شاحنة من طراز "إم 142"، المزودة بستة صواريخ ومنصة إطلاق متحركة، من تصنيع "لوكهيد مارتين".

وأضافت أن الثانية فهي منظومة "هاربون للدفاع الصاروخي الساحلي" HCDS، التي تنتجها "بوينج".

وتشير الدورية إلى أن النسخة المعدلة من منظومة "هيمارس" الصاروخية تحملها مركبات FMTV السداسية الحركة (6 x 6)، ومزودة بغطاء حماية، ومنصة إطلاق تحمل ست صواريخ تبدأ إطلاقها من أعلى اليسار، لكن تايوان تعاقدت على النسخة المحمولة على سيارات M142.

كما تأتي التطورات الأخيرة في أعقاب إعلان منفصل أصدرته وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية "DSCA" في أكتوبر 2020، حيث أكدت أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع أسلحة للخارج تقدم لتايوان 11 قطعة من منظومة إطلاق صواريخ عالية الحركة (إم 142 هيمارس) بالمعدات المكملة لها بقيمة تقدر بـ1ر436 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 100 قطعة من منظومة (هاربون للدفاع الصاروخي الساحلي) HCDS، مرفقة بالمعدات اللازمة لها بقيمة إجمالية تقدر بنحو 37ر2 مليار دولار.

