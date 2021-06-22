بيان عاجل من النقل عن حادث قطار الإسكندرية

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.



ونتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.

وتم إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً، وتحويلهم للنيابة العامة.