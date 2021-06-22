عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيان عاجل من النقل عن حادث قطار الإسكندرية

حادث قطار
حادث قطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.


ونتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات. 

 

وتم إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً، وتحويلهم للنيابة العامة.

هيئة السكك الحديدية السكك الحديدية قطار محطة الاسكندرية اصابات خفيفة

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللحظات الأولى لـ حادث قطار محطة مصر

حادث قطار كفر العلو.. وفد من حماة الوطن يطمئن على المصابين

اصطدام جرار بعربة قطار في محطة مصر

ترشيحاتنا

الإعدام شنقا لـ زوج وقاتل شهيدة الشرف بـ المنصورة

عن أشرف بن شرقي .. الزمالك يزف بشرى لجماهير الفريق

قرار عاجل لشراء أسلحة.. شرطة إسرائيل تستعد للمواجهات في المدن المختلطة

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

التأمين الصحى: العلاج المجانى بالخارج لكل من يتعذر علاجه داخل مصر

عدسة صدى البلد داخل عربة قطار الإسكندرية بعد الحادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: إصابة ٤٠ مواطناً في حادث قطار الإسكندرية

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

قبل النطق بالحكم.. حكاية شهيدة الشرف ضحية زوجها الديوث وقاتلها المأجور

إيقاف قائد قطار الإسكندرية ومساعده وتحويلهم إلى النيابة العامة

مصادر: ترحيل حنين حسام إلى سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

فيديو

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ