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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يناقش تهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لقاء مفتوحا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين لـ الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة.

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وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن هذه التعديلات تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وتمكين إدارة هذه الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها من القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.

 

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التي كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات في متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.

 

وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز ما ما تضمنته تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، وذلك بحضور  سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.

وزير قطاع الاعمال العام الشركات القابضة الاقتصاد القومي الحوكمة والشفافية المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام

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