نهلة مجدي تفك تعويذة الجزيرة الملعونة في رواية جديدة

أفادت دار الهالة للنشر والتوزيع بأنها أضافت إلى إصداراتها واحدةً من الروايات الشبابية المشوقة تحت عنوان: (مِلنار: الجزيرة الملعونة) للكاتبة المصرية الشابة نهلة مجدي، وستكون متوفرة للاقتناء انطلاقًا من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والرواية من أدب الفانتازيا الشبابية المبنية بحبكة لذيذة، ولغة هادئة متزنة.



وتضيف الناشرة هالة البشبيشي في ذات السياق أن أدب الفانتازيا يحوز الكثير من الاهتمام بين المراهقين والشباب، وحتى الكبار يجدون الشغف ذاته في التوغل في العوالم السحرية، وتُعتبَر رواية الكاتبة نهلة مجدي إضافة جميلة إلى رصيد هذه التجارب التي تستحق الاقتناء والقراءة وتوفر الاستمتاع بعوالمها.



وفي سياق الحديث عن فكرة الرواية، تقول محدثتنا إن الكاتبة نهلة مجدي اختارت بيئة غربية تناسب ظروف شخوص العمل المعتمدين على القرصنة البحرية والمغامرة والاكتشاف والتنقيب عن الكنوز، وهي من الإرث القديم للقارة الأوروبية خاصة، وكيف يتورط صاحب الطموح في أحداث جسام له ولمن حوله في عالم فانتازي سحري وساحر ضمن ثلاث محطات زمنية رئيسة بتقنية الفلاش بلاك والتنقلات بين الأزمنة والأماكن بسلاسة، كما لم تنس أن توازن بين الطبائع الغربية في تحريك الأحداث والطبائع العربية من حيث التلقي، فصنعت لوحة جميلة ضمن لوحات الهالة التي ينتظرها الكثير بحماس أقرأه في الرسائل والتعليقات المتابعة لنشاطاتنا.



وتختم المتحدثة بقولها إن دار الهالة للنشر والتوزيع توفر باقة من الأعمال التي تحاول الوصول إلى مختلف طبقات القراء، مع الحفاظ على الخط الثابت وهو الاعتناء بالجودة والجمال.