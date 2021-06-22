اجتماع أردني فلسطيني لاستكمال نقاشات بشأن بروتوكولات كورونا

يعقد وزير الصحة فى الأردن فراس الهواري، لقاء مع نظيرته الفلسطينية مي الكيلة، الخميس، لاستكمال نقاشات خاصة بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، واعتماد شهادات التطعيم للمسافرين الفلسطينيين لدى الأردن، وتخفيض رسوم فحص كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الراي الأردنية.

اجتماع أردني فلسطيني

من جانبه أكد مستشار وزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، أن الوزيرين سيلتقيان الخميس، معربا عن شكره للأردن على جميع التسهيلات التي قدّمها للتخفيف من معاناة المسافرين من وإلى فلسطين، في ظل جائحة كورونا، بزيادة عدد المسافرين اليومي من 250 إلى 500 مسافر يومي الجمعة والسبت، ومن 500 إلى 1000مسافر باقي أيام الأسبوع، معتبرا ذلك نجاحا وتمهيدا إلى إلغاء الإجراءات الخاصة بالسفر في المستقبل.

ودعا الديك، الفلسطينيين "مسافري الترانزيت" عدم التسجيل على المنصة الخاصة بالدخول إلى الأردن، معربا عن أمله في انتهاء الإجراءات كافة التي فرضتها الجائحة في القريب العاجل.