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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يزامل ميسي .. 3 عوامل تحسم مصير انتقال رونالدو إلى برشلونة

ميسي ورنالدو
ميسي ورنالدو

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية خلال الساعات الماضية، حيث أكدت أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة “ آس” الإسبانية، أن خوان لابورتا يحلم بالتعاقد بالجمع بين ميسي ورونالدو، في برشلونة، خلال الموسم المقبل.

 

وأضحت الصحيفة، أن التعاقد مع كريستيانو رونالدو، هو حلم لـ خوان لابورتا، منذ ولايته الأولى في برشلونة، ولا يزال يرغب في تحقيقه.

 

ويستعرض “ صدى البلد” 3 عوامل تحسم مصير انتقال كريستيانو رونالدو إلى برشلونة:

 

موافقة كريستيانو رونالدو

موافقة كريستيانو رونالدو على الانضمام إلى برشلونة، سيكون قرارا صعبا على اللاعب، خاصة وأنه يعد أبرز أساطير ريال مدريد على مر التاريخ، وبالتالي سيتحول حب جماهير ريال مدريد له إلى عداوة.

 

ينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بنهاية الموسم المقبل 2021 - 2022، وتشير بعض التقارير إلى أن اللاعب يرغب في مغادرة البيانكيري هذا الصيف.

 

لم يعلن كريستيانو رونالدو أي قرار بشأن مستقبله مع نادي يوفنتوس حتى  الآن.

 

القدرة المالية لـ برشلونة:

 

يعاني نادي برشلونة من أزمة مالية طاحنة، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث لجأ النادي إلى إبرام الصفقات المجانية، خلال الصيف الجاري.

 

تعاقد برشلونة مع سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا  وومفيس ديباي، بشكل مجاني، بسبب عدم قدرة النادي، على إبرام صفقات بمبالغ ضخمة.

 

كما يعمل برشلونة حاليا على تجهيز مبلغ ضخم، من أجل تجديد عقد ليونيل ميسي، فهل يستطيع النادي تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني والتعاقد مع كريستيانو رونالدو، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها؟

 

موقف يوفنتوس:

 

أشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الأيام الماضية، أن عودة أليجري لتدريب يوفنتوس، قد تطيح بـ كريستيانو رونالدو خارج الفريق.

 

رحيل رونالدو سيفيد يوفنتوس بشكل كبير، حيث ينتهي عقد اللاعب بعد عام واحد فقط، كما أن النادي سيتخلص من عبء الراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب.

 

يوفنتوس لم يلعن أي قرار أيضا، بشأن مستقبل النجم البرتغالي مع الفريق.

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