اتحاد الصناعات: المعارض وسيلة ناجحة لتنمية الأعمال وتنشيط مبيعات الشركات

أكد أحمد خضر عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات على أهمية المعارض المحلية في التسويق والترويج للمنتجات باعتبارها وسيلة مهمة وناجحة جدا لفتح قنوات تواصل مباشرة مع الموردين والتجار والمقاولين ما يساعد في تنمية الأعمال وتنشيط المبيعات سواء للسوق المحلية او التصدير.

وقال: المعارض فرصة ذهبية للتعرف علي العملاء وابرام الصفقات والتعاقدات التجارية.



واستطرد عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية اليوم أن المعارض تحقق فائدة مزدوجة لجميع المشاركين، فهي تسمح للشركات العارضة بعرض منتجاتها لمختلف الشرائح التسويقية التى يستهدفونها، كما توفر للزوار فرصة مناسبة للتعرف على مختلف المنتجات ، واختيار ما يناسبهم من منتجات وحلول تصنيعية وتكنولوجية تخدم مشروعاتهم وتلبي احتياجاتهم بأسعار تنافسية.



وقال عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان شركته العاملة في مجال مستلزمات التكييف المركزي علي سبيل المثال تحرص بشكل مستمر علي التواجد في كافة الفعاليات والمعارض الخاصة بمجالات الانشاءات والبناء والصناعات الهندسية، لعرض أحدث منتجاتها وشرح واستعراض المواصفات الفنية المتبعة بمصانعها لجميع اطراف منظومة الانشاءات والبناء من المقاولين والمطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية.



كانت الحكومة قد سمحت بعودة نشاط المعارض والمؤتمرات نهاية العام الماضي مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية، وذلك بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.



وأوضح خضر ان جذب بعثات مشترين من الدول العربية والأجنبية للمشاركة في المعارض المحلية التي يتم اقامتها في مصر من أهم الخطوات والاليات التي تساعد علي التعريف بالجودة العالية للمنتج المصري وبالتالي زيادة التصدير الي الأسواق العربية والافريقية والأجنبية.



وأكد خضر أن الصناعة المصرية حاليا علي مستوي عالي جدا من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية، بالإضافة الي الحصول علي شهادات اعتماد دولية من جهات عالمية.



وطالب الحكومة بضرورة مساندة الصناع والمستثمرين المحليين بكافة السبل لتمكينهم من المنافسة وزيادة تواجد المنتج المصري في الاسواق الخارجية.