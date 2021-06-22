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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد وقوع إصابات.. جهات التحقيق تعاين موقع حادث قطار الاسكندرية

صدى البلد

عاين فريق من جهات التحقيق، ظهر اليوم الثلاثاء، موقع تصادم جرار قطار بالعربة الخلقية لقطار القاهرة الاسكندرية لرفع أثار الحادث، والذي ادى إلى عدد من الاصابات. 

وقد انتقل عدد من أفراد التحقيق لموقع الحادث لسؤال شهود العيان حول الواقعة، ورفع آثار الحادث للوقوف على الأسباب الفعلية للحادث.

وتوجه محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف إلى مستشفى جمال حماده لمتابعة حادث اصطدام جرار بقطار في محطة مصر صباح اليوم الثلاثاء. وأكد المحافظ أن الاصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الاشعة مطمئنة. ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور سعيد السقعان متواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.

وقد اصطدم جرار قطار، صباح اليوم الثلاثاء، بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، ووقوع عدد من المصابين، دون وفيات حتى الأن. 

وعلى الفور انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى مكان حادث التصادم لمتابعة الحادث. وقال محافظ الإسكندرية إن أحد الجرارات اصطدم بالعربة الخلفية للقطار رقم 12، المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، وأوقع عدد من المصابين دون وفيات. وقال المحافظ إلى أن الأمور مطمئنة، والحادث أوقع عدد من الإصابات دون وفيات حتى الأن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى راس التين، ومستشفى جمال حماده، مشيرًا إلى أن الإصابات بسيطة.

 

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