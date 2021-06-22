عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشؤون الاقتصادية بالأمم المتحدة تشيد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري

صدى البلد

 أشادت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمشاركة مصر؛ للمجتمع الدولي في تقريرها الطوعي الثالث بخطوات نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى إرساء الأسس لاقتصاد أكثر مرونة ومجتمع قادر على تحمل الصدمات غير المتوقعة مثل جائحة كورونا، كما أشاد الحضور بالتجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.


جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة الوزارة ممثلة في وحدة التنمية المستدامة؛ في ورشة العمل الافتراضية العالمية الثالثة للدول التي قامت بتقديم التقارير الوطنية الطوعية لعام 2021، وذلك في إطار التحضيرات الجارية النهائية التي تقوم بها مصر لتقديم تقريرها الطوعي الوطني الثالث في المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2021.


وقدمت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لمحة عامة عن برنامج المنتدى السياسي رفيع المستوى وترتيبات تقديم العروض التقديمية للتقارير الوطنية الطوعية خلال المنتدى، كما تمت الإشارة إلى المنصة الإلكترونية لعرض إجراءات ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDG Acceleration Actions) وكيفية تقديم الدول لمبادراتها التي تم إدراجها على تلك المنصة خلال عروض المراجعة الوطنية الطوعية.
 

في ذات السياق تمت الإشادة بما قدمته مصر من مبادرات تم إدراجها على المنصة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، وجهود الدولة والإجراءات المتخذة لتطوير المناطق العشوائية بهدف تأمين السكن الآمن للجميع.
 

وأشار ممثلو وحدة التنمية المستدامة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستمثل مصر في عرض التقرير الطوعي الوطني الثالث في 12 يوليو القادم بالمنتدى السياسى رفيع المستوى، بالإضافة إلى تنظيم حدث جانبي على هامش المنتدى حول "كيفية إسهام عملية توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب" والمزمع عقده يوم الخميس 8 يوليو 2021.
 

وركزت ورشة العمل على توضيح التوقعات العامة من عروض التقارير الوطنية الطوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021، بما في ذلك محتوى العروض التقديمية وكيفية استخدام العناصر المرئية والوسائل الداعمة الأخرى، والشكل والمتطلبات الفنية لعروض البث المباشر خلال المنتدى، وما هي الإجراءات اللازمة لإرسال العروض التقديمية. 

 

نظم ورشة العمل الافتراضية إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN-DESA) بهدف مناقشة الإجراءات والتحضيرات النهائية التي تقوم بها كل دولة لعرض تقريرها الطوعي الوطني بالمنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام.
 

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد قامت بإرسال تقريرها الطوعي الوطني الثالث في الموعد المحدد الموافق 11 يونيو الجاري إلى الأمم المتحدة.
وشارك في الورشة شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، و أية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، و لورين حبيب، محلل سياسات أول بالوحدة، عالية خالد، محلل سياسات بالوحدة، و ندى يعقوب، باحث اقتصادي بالوحدة.

الشؤون الاقتصادية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وزارة التخطيط التخطيط

ترشيحاتنا

الصحة: إصابة ٤٠ مواطناً في حادث قطار الإسكندرية

تعرف على أكثر 5 طرازات مبيعا من بيجو 2021 في السعودية

متفوقة على أقوى الشركات.. أورنج مصر تحتل المركز الثانى عالميا

إيقاف قائد قطار الإسكندرية ومساعده وتحويلهم إلى النيابة العامة

المرتزقة والقوات الأجنبية ..خنجر في ظهر الدولة الليبية وسوس ينخر بـ عمادها

رياض محرز نجم مانشستر سيتي يعلن خطبته من الحسناء "تايلور وارد"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قبل النطق بالحكم.. حكاية شهيدة الشرف ضحية زوجها الديوث وقاتلها المأجور

القبض على حنين حسام بعد الحكم عليها بالسجن 10 سنوات

احذر.. 5 أفعال تعرضك لـ غرامة 5 آلاف جنيه|تفاصيل

نداء عاجل من الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

فيديو

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ