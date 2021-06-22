الشؤون الاقتصادية بالأمم المتحدة تشيد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري

أشادت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمشاركة مصر؛ للمجتمع الدولي في تقريرها الطوعي الثالث بخطوات نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى إرساء الأسس لاقتصاد أكثر مرونة ومجتمع قادر على تحمل الصدمات غير المتوقعة مثل جائحة كورونا، كما أشاد الحضور بالتجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.



جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة الوزارة ممثلة في وحدة التنمية المستدامة؛ في ورشة العمل الافتراضية العالمية الثالثة للدول التي قامت بتقديم التقارير الوطنية الطوعية لعام 2021، وذلك في إطار التحضيرات الجارية النهائية التي تقوم بها مصر لتقديم تقريرها الطوعي الوطني الثالث في المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2021.



وقدمت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لمحة عامة عن برنامج المنتدى السياسي رفيع المستوى وترتيبات تقديم العروض التقديمية للتقارير الوطنية الطوعية خلال المنتدى، كما تمت الإشارة إلى المنصة الإلكترونية لعرض إجراءات ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDG Acceleration Actions) وكيفية تقديم الدول لمبادراتها التي تم إدراجها على تلك المنصة خلال عروض المراجعة الوطنية الطوعية.



في ذات السياق تمت الإشادة بما قدمته مصر من مبادرات تم إدراجها على المنصة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، وجهود الدولة والإجراءات المتخذة لتطوير المناطق العشوائية بهدف تأمين السكن الآمن للجميع.



وأشار ممثلو وحدة التنمية المستدامة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستمثل مصر في عرض التقرير الطوعي الوطني الثالث في 12 يوليو القادم بالمنتدى السياسى رفيع المستوى، بالإضافة إلى تنظيم حدث جانبي على هامش المنتدى حول "كيفية إسهام عملية توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب" والمزمع عقده يوم الخميس 8 يوليو 2021.



وركزت ورشة العمل على توضيح التوقعات العامة من عروض التقارير الوطنية الطوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021، بما في ذلك محتوى العروض التقديمية وكيفية استخدام العناصر المرئية والوسائل الداعمة الأخرى، والشكل والمتطلبات الفنية لعروض البث المباشر خلال المنتدى، وما هي الإجراءات اللازمة لإرسال العروض التقديمية.

نظم ورشة العمل الافتراضية إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN-DESA) بهدف مناقشة الإجراءات والتحضيرات النهائية التي تقوم بها كل دولة لعرض تقريرها الطوعي الوطني بالمنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام.



جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد قامت بإرسال تقريرها الطوعي الوطني الثالث في الموعد المحدد الموافق 11 يونيو الجاري إلى الأمم المتحدة.

وشارك في الورشة شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، و أية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، و لورين حبيب، محلل سياسات أول بالوحدة، عالية خالد، محلل سياسات بالوحدة، و ندى يعقوب، باحث اقتصادي بالوحدة.