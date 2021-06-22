وزير الطيران يصل جامعة MSA لحضور احتفالية تسليم الراديو سوند

نظمت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA احتفالية الانتهاء من مشروع بحثي تطبيقي لتصميم وتصنيع نظام مصري لقياس عوامل الطقس في طبقات الجو العليا، والمسمى “راديو سوند”، لصالح الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية واستراتيجية الدولة ٢٠٣٠ والمتضمنة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي وتعميق التصنيع المحلي.

حضر احتفالية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات بوزارة الري.

الراديو سوند المصري



ويتكون الراديو سوند يتكون من جهاز إلكتروني دقيق يحمل بالبالون لقياس عوامل الطقس حتى ارتفاع ٣٠كم ومدى حتى ٣٠٠ كم، ويقوم بإرسال البيانات إلى محطة استقبال أرضية، والتي تستخدم هذه البيانات للتحليل والتنبؤ بالتغيرات الجوية، وتقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستيراد عدة آلاف من الجهاز سنويا من أمريكا وفرنسا بمبالغ كبيرة بالعملة الصعبة.

وتم خلال الاحتفالية تسليم ١٢ جهاز راديو سوند و٢محطة ارضية وحزمة برامج لتحليل البيانات والتنبؤ، تصميم وصناعة مركز التميز العلمي بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

وأعربت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، عن أملها أن يتم التصنيع الكمي للنظام لتلبية المطالب المحلية وكذلك التسويق الدولي، خاصة في النطاق الإقليمي، وذلك بدءا من العام القادم.



نظام الري الحقلي بالمحمول



وقامت وزارة الري بتصنيع جهاز يدوي يقوم بقياس نسبة رطوبة التربة الزراعية كمؤشر لحاجة المحصول للري.

وقامت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA بتصميم وتنفيذ عينة اولية من جهاز يتصل بالجهاز اليدوي ويقوم بإرسال رسائل نصية على المحمول للفلاح للقيام بعملية ري المحصول، وذلك بناء على توجيهات وزير الموارد المائية والري، حيث تم اختبار الجهاز بنجاح بواسطة قطاع الرصد والاتصالات وتم العرض على الوزير، معربة عن أملها أيضا في الإنتاج الكمي والتسويق للجهاز.

مواد عضوية رافعة للمناعة ومعززة للنمو



وتم أيضا خلال احتفالية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، عرض منتجات أبحاث الهندسة الكيميائية من مواد مضافة للأعلاف من المكونات العضوية رافعة للمناعة ومعززات للنمو لكل من الماشية والدواجن والأسماك التي تم إنتاجها ويجري اختبارها بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة، منها معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة جامعة بنها وشركات صناعية متخصصة، وستكون هذه المنتجات بدائل للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.



كلية الفنون والتصميم تتألق في المعرض



وعرضت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA مشروع للتصميم الداخلي لصالات السفر بمطار أسوان، وأنظمة أثاث حديثة مستدامة ومتعددة الأغراض تستخدم الطاقة الشمسية.

كما تم أيضا عرض مشروعات للأزياء التي تستهدف فئات مختلفة وتفي بالأغراض المخلفة للاستخدام، بالإضافة إلى حلول عملية للتصميم الداخلي لمختلف الاستخدامات الإدارية والسكنية والسياحية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومشروعات للتعبئة والتغليف لمختلف المنتجات من خلال التعاون المستمر مع مركز تحديث الصناعة التابعة لوزارة الصناعة، وتم عرض مخطط مشروع للزراعات الرأسية المائية والذي يوفر 70% من استهلاك المياه ويصلح للعديد من الاستخدامات (هيدروبونيك).

جدير بالذكر أن المشروع فاز بجائزة مجتمع العمارة الدولي أفضل مشروع تخرج في السياحة الزراعية.



مشروعات تخرج ميكاترونكس



احتوى معرض جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA على العديد من مشروعات التخرج لتخصص هندسة ميكاترونكس، والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنية التعلم العميق والتي أظهرت المستوى المتميز للخريجين، ومنها ٣ مشروعات في تكنولوجيا الروبوت واستخداماتها في التعقيم والبتروكيماويات وعدد من المشروعات في السيارات ذاتية القيادة.



وداعا لتجريف الأراضي الزراعية ومرحبا بالبناء النظيف



كما تم خلال احتفالية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA عرض مشروع في قطاع البناء والإسكان، يهدف إلى تقديم بديل يضمن عدم العودة لتجريف الأراضي الزراعية ومواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء وتقليل تأثيرها السيئ على البيئة، لا سيما صناعات الحديد والأسمنت والطوب الأحمر المحروق، ويقدم نموذجا لوحدة سكنية منخفضة التكاليف صديقة للبيئة (Eco fordable House) تم تنفيذها بالفعل داخل أرض الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر – وقد حصل البديل علي براءة اختراع وتم تسجيله لحفظ الملكية الفكرية.



وقام كبار الزوار بزيارة المبنى وأشادوا بالمستوى الفني والعلمي الراقي لتكنولوجيا البناء.

هذا وتتميز الوحدة السكنية باستخدام نظم إنشائية ومواد بديلة في الحوائط والأسقف والفتحات توفر في التكلفة بصورة كبيرة وتحافظ على البيئة ولها أيضا بعد جمالي، بالإضافة إلى أنه يمكن تنفيذها في مستويات الإسكان المختلفة حتى الفاخر منها، ويمكن البناء بها بنظام الحوائط الحاملة المسلحة بارتفاع دورين أو الحوائط الغير حاملة في المباني متعددة الأدوار.



وقد تم تنفيذ النموذج المذكور بموافقة قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد أن حقق جميع متطلبات الكود المصري بموجب التقرير الفني الذي أعده المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على المشروع.