رصاص روجر .. ذخيرة محرمة دوليا تستخدمها قوات الاحتلال للفتك بالفلسطينيين

رصاص روجر ، أحد أنواع الرصاص المحرم دولياً ، أعادته إسرائيل من جديد للسيطرة على الحشود الفلسطينية المطالبة باستقلالها وإنهاء ظلم الاحتلال الغاشم ، وذلك وفقا لما أعلنه المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، حيث أكد أنه وافق على استخدام الذخيرة الحية لنجاحه في السيطرة على المظاهرات وكبح جماح المحتجين الفلسطينيين .

وفي هذه السطور ، يستعرض موقع "صدي البلد" أبرز المعلومات عن استخدام "رصاص روجر":

رصاص "روجر" ذو العيار المنخفض، وهو نوع من الذخيرة المستخدمة عادة في تفريق الاحتجاجات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، لأنها تعتبر أقل فتكا من الطلقات ذات العيار الأكبر التي يستخدمها الجيش.

وفي الحقيقة، يمكن لمثل هذه الطلقات أن تكون قاتلة، خاصة حال استخدامها بشكل غير صحيح، ويتوفر رصاص روجر لدى فئة القناصين في الجيش الإسرائيلي ، وهذا يوضح خطورة السلاح والرصاص المستخدم.

ولا يصدر عن سلاح روجر صوت عند إطلاقه، ولا يشعر الإنسان بأنه أصيب به إلا بعد أن يسقط على الأرض من أثر الألم.

ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح روجر غير قاتل، ولكن استشهاد أحد الفلسطينيون برصاص روجر يؤكد خطورة هذا النوع من الرصاص.

سلاح روجر

ضحايا روجر الإسرائيلي

من ضحايا سلاح روجر، مقتل عبد الرحمن عبيد الله، الفتى الذي بلغ من العمر 13 عاما وقتل في مخيم عايدة للاجئين من رصاصة "روجر".

كما قتل في الضفة الغربية جراء إطلاق رصاص "روجر" أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات أصيبوا، بعضهم بجروح بالغة.

كما استشهد الطفل قصي العمور الذي يبلغ من العمر 17 عاما، من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2017 أمام الكاميرات، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وأخر ضحايا هذا السلاح، الطفل علي أبو عليا الذي يبلغ من العمر 15 عاما من قرية المغير شمال شرق رام الله، الذي استشهد في أول سنه 2020، خلال مواجهات اندلعت في القرية.

سلاح فتاك

الحقائق التي لا لبس فيها هي أن الحديث يدور حول سلاح فتاك، تقدمه السلطات بشكل زائف كوسيلة محتملة لمجابهة المظاهرات.

التحركات العالمية

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ان سلاح "روجر" الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قمع المسيرات والتظاهرات الفلسطينية هو “سلاح قاتل”.

وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية بخصوص سلاح روجر، وان استخدامه من قبل جنود الاحتلال بحق الأطفال والفلسطينيين هو أمر “يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية”.