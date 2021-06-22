عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

رصاص روجر .. ذخيرة محرمة دوليا تستخدمها قوات الاحتلال للفتك بالفلسطينيين

سلاح روجر الاسرائيلي
سلاح روجر الاسرائيلي

رصاص روجر ، أحد أنواع الرصاص المحرم دولياً ، أعادته إسرائيل من جديد للسيطرة على الحشود الفلسطينية المطالبة باستقلالها وإنهاء ظلم الاحتلال الغاشم ، وذلك وفقا لما أعلنه المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، حيث أكد أنه وافق على استخدام الذخيرة الحية لنجاحه في السيطرة على المظاهرات وكبح جماح المحتجين الفلسطينيين .

وفي هذه السطور ، يستعرض موقع "صدي البلد" أبرز المعلومات عن استخدام "رصاص روجر":

رصاص "روجر" ذو العيار المنخفض، وهو نوع من الذخيرة المستخدمة عادة في تفريق الاحتجاجات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، لأنها تعتبر أقل فتكا من الطلقات ذات العيار الأكبر التي يستخدمها الجيش.

وفي الحقيقة، يمكن لمثل هذه الطلقات أن تكون قاتلة، خاصة حال استخدامها بشكل غير صحيح، ويتوفر رصاص روجر لدى فئة القناصين في الجيش الإسرائيلي ، وهذا يوضح خطورة السلاح والرصاص المستخدم.

ولا يصدر عن سلاح روجر صوت عند إطلاقه، ولا يشعر الإنسان بأنه أصيب به إلا بعد أن يسقط على الأرض من أثر الألم.

ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح روجر غير قاتل، ولكن استشهاد أحد الفلسطينيون برصاص روجر يؤكد خطورة هذا النوع من الرصاص.

 

سلاح جديد موجه لـ غزة..إسرائيل تعلن نجاح تجربة إسقاط طائرة بـ الليزر..فيديو

إسرائيل تستخدم طائرات مسيرة لتتبع المتظاهرين الفلسطينيين واعتقالهم

 

سلاح روجر

ضحايا روجر الإسرائيلي 

من ضحايا سلاح روجر، مقتل عبد الرحمن عبيد الله، الفتى الذي بلغ من العمر 13 عاما وقتل في مخيم عايدة للاجئين من رصاصة "روجر".

كما قتل في الضفة الغربية جراء إطلاق رصاص "روجر" أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات أصيبوا، بعضهم بجروح بالغة.

كما استشهد الطفل قصي العمور الذي يبلغ من العمر 17 عاما، من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2017 أمام الكاميرات، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وأخر ضحايا هذا السلاح، الطفل علي أبو عليا الذي يبلغ من العمر 15 عاما من قرية المغير شمال شرق رام الله، الذي استشهد في أول سنه 2020، خلال مواجهات اندلعت في القرية.

 

سلاح فتاك 

الحقائق التي لا لبس فيها هي أن الحديث يدور حول سلاح فتاك، تقدمه السلطات بشكل زائف كوسيلة محتملة لمجابهة المظاهرات. 

 

التحركات العالمية 

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ان سلاح "روجر" الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قمع المسيرات والتظاهرات الفلسطينية هو “سلاح قاتل”.

وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية بخصوص سلاح روجر، وان استخدامه من قبل جنود الاحتلال بحق الأطفال والفلسطينيين هو أمر “يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية”.

رصاص روجر روجر إسرائيل الجيش الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي سلاح روجر

موضوعات متعلقة

براءة محام من تهمة حيازة سلاح دون ترخيص في الجيزة

لحظة تصدي قوات الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرئيل فوق دمشق.. فيديو

إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

نتنياهو : من الضروري منع إيران من امتلاك سلاح نووي

ترشيحاتنا

مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة أمريكية لإنتاج شاسيهات عربات"هامر" العسكرية

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال الجديدة تستغل الدعم الأمريكي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

سفير مصر بـ أكـــرا يستقبل الدارسين الغانيين الحاصلين على منح الأزهر

رئيس الوزراء السوداني: مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

بعد حكم الإعدام لزوجها.. أول تعليق لـ والدة شهيدة الشرف في المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

الإعدام شنقا لـ زوج وقاتل شهيدة الشرف بـ المنصورة

مصادر: ترحيل حنين حسام إلى سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

فيديو

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ