البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في مجال رقمنة العمل البرلماني

أكد البرلمان العربي أهمية الاستثمار والابتكار في مجال رقمنة العمل البرلماني، وتسخير التقنية واستخدام البرامج التي تنسجم مع العمل البرلماني في مختلف البرلمانات العربية.



جاء ذلك خلال مداخلة للنائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي وعضو مجلس النواب بمملكة البحرين ممثلا عن البرلمان العربي، في أعمال المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني 2021، بمشاركة دولية واسعة من البرلمانيين، والباحثين، والمهتمين بمجالات التحول الرقمي للبرلمانات.



ويهدف المؤتمر إلى استعراض تجارب البرلمانات حول العالم في التحول الرقمي والابتكار وتسخير التقنيات الحديثة في تطوير آليات وأدوات العمل البرلماني، واستعراض التجارب البرلمانية المختلفة وآليات عملها في ظل تحدي فيروس كورونا.



ودعا النائب ممدوح الصالح إلى ضرورة تعزيز الاستثمار والابتكارات في مجال التقنيات الحديثة عبر إستراتيجيات عمل واضحة تعزز من الاستثمار في التقنية والقدرات البشرية والإجرائية.



وأوضح أنه على الرغم مما شهده العالم من تحديات وتقييد للحركة بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يثن البرلمان العربي عن مواصلة دوره دفاعاً عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها.



واستعرض النائب ممدوح الصالح تجربة البرلمان العربي من خلال "مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية"، وقدرته على تطويع التكنولوجيا في تنفيذ أول دبلومة تطبيقية في مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية والتي جمعت بين الدراسة حضوريًا، والدراسة عن بُعد، وشارك بها عدد كبير من البرلمانيين العرب.