الأعلى منذ سنتين.. قفزة قياسية في أسعار البترول بالأسواق العالمية

العالم يتعافى من الجائحة

في واحدة من الارتفاعات القياسية لأسعار النفط، ارتفعت أسعار الخام الأسود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصبح فوق مستوى 75 دولارا أمريكيًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نحو سنتين، وفقًا لبيانات شبكة "بلومبرج".

و زادت قيمة العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 75.16 دولار للبرميل، وذلك في أقوى ارتفاع منذ 25 أبريل 2019.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.03% إلى 73.68 دولار للبرميل.

يأتي الارتفاع في ظل توقعات بانتعاش الطلب الاقتصادي على النفط الخام في العالم بعد الرفع التدريجي لقيود السفر، كما يدعم أسعار الذهب الأسود شكوك حول إبرام وشيك لاتفاق نووي جديد مع إيران.

ورجح البنك الأمريكي ارتفاع سعر برميل مزيج "برنت" إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2022.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي أن تكون الأسباب التي ستدفع إلى نمو أسعار النفط بهذه السرعة، في الطلب المؤجل بعد إجراءات الإغلاق التي تم فرضها بسبب أزمة كورونا، وزيادة الطلب على الوقود بسبب زيادة مسافات السفر.

كما رفع محللو "بنك أوف أمريكا" توقعاتهم لأسعار النفط للعام 2021 من 60 دولارا إلى 68 دولارا للبرميل، وسط انتعاش في الطلب مدفوعا بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بفضل انتعاش الطلب على الذهب الأسود وتخفيضات قياسية في الإنتاج من قبل المنتجين في إطار اتفاق "أوبك+".

وفي مايو الماضي قفزت أسعار البترول العالمى بحوالى 3.7 % لتتجاوز 72 دولارا لبرميل خام برنت القياسى و ما يزيد عن 69.6 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط .

ويقول متابعون إن خطة منظمة أوبك+ “منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها” ساهمت في هذا الرفع بعدما أكدت إنها ستتقيد بكبح المعروض علاوة على تعافي الطلب فى الدول المستهلكة الكبرى للنفط مثل الولايات المتحدة والصين.

وتنتعش أسعار البترول مع انحسار المخاوف من عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كورونا فى أنحاء العالم.

وتعززت مكاسب النفط فى الولايات المتحدة بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي.