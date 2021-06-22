الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت اللجنة -في بيان أوردته وكالة (شينخوا) الصينية، اليوم /الثلاثاء/- أنه تم الإبلاغ عن حالتين محليتين جديدتين في مقاطعة قوانغدونغ، إضافة إلى 23 حالة وافدة، فيما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة ذات صلة بالفيروس.



وأشارت لجنة الصحة الصينية إلى أن إجمالي ما تم تسجيله من إصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 91 ألفا و639 حالة حتى /أمس/، بما في ذلك 512 مصابا مازالوا يتلقون العلاج، 17 منهم في حالة خطيرة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 86 ألفا و481 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 4636 حالة.

