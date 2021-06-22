التحفظ علي 1380 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة الخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة اليوم الثلاثاء، بالتحفظ علي 1380 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة الخليفة.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (1380 علبة سجائر مختلفة العلامات التجارية وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة (صاحب مخزن سجائر كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبين حيازة المتهم لكميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة .



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.