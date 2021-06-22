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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب السباحة البارالمبية بالفوز بـ5 ميداليات فى كأس العالم

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب السباحة البارالمبي بمناسبة فوزه بعدد خمس ميداليات متنوعة خلال مشاركته فى بطولة كأس العالم التي أقيمت ببرلين.

 

و أثنى وزير الشباب والرياضة على الأداء المتميز الذي قدمه أبطال السباحة البارالمبيين في كأس العالم ببرلين، وتحقيق العديد من الإنجازات، وأرقام شخصية جديدة لهم في رياضة السباحة تأكيداً على قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على التحدي والتفوق في شتى المجالات.

 

وأكد الوزير على تقديم كل الدعم للبعثة البارالمبية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ، والمتابعة مع اللجنة البارالمبية بشأن التدريبات والمعسكرات التي يخوضونها، معرباً عن ثقته في قدرة أبطال مصر البارالمبيين في تحقيق العديد من الميداليات بدورة طوكيو في ظل النجاحات والانحازات العديدة التي يخققوها في مختلف البطولات.

 

أحرز الميداليات في كأس العالم ببرلين كل من اللاعبة أية الله أيمن فازت بميداليتين برونزيه فى سباقات 100 م حرة و400 حره، وحصدت ملك عبد الشافى على الميدالية الفضية فى سباق 50 م صدر، وعمرو السوهاجى على الميدالية البرونزية فى 100 م ظهر، بينما حقق اللاعب أحمد حسن الميدالية البرونزية فى سباق 100 م حرة.

 

كما  حقق السباح زياد كحيل الرقم التأهيلى إلى دورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو ليرتفع عدد اللاعبين المحققين للرقم التأهيلى إلى 7 سباحين.

السباحة منتخب السباحة البارالمبي كأس العالم مصر ر الشباب والرياضة

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