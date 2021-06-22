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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع.. وإزالة فورية للمخالفين

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار المحافظ إلى أن القرار يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيدا عن رقابتها من الجهات المختصة.

3000 جنيه غرامة فورية للمخالفين 

وأصدر محافظ الجيزة قرارا يحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله، مشيرا إلى أنه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.

وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري . 

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

الجيزة عيد الأضحى شوادر بيع الاضاحي محافظة الجيرة بيع الاضاحي اخبار المحافظات

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