متفوقة على أقوى الشركات.. أورنج مصر تحتل المركز الثانى عالميا

كعادة شركة أورنج تاتى فى المقدمة دائما، ليس باعتبارها مشغل اتصالات فحسب، بل مجموعة اقتصادية عالمية ناجحة فى جميع المجتمعات التى تعمل بها.

وتصدر هذا المشهد خبر جديد باعتراف عالمى وهو تقدم أورنج مصر لتحتل المركز الثانى عالميا وتتفوق على نفسها وعلى أقوى الشركات الدولية مثل أبل وأمازون وغيرها فى ترتيب الإعلانات الأكثر مشاهدة على “يوتيوب”.

ونظرا لأن تصنيفات جوجل العالمية لا تكذب ولا تتجمل، فجاءت نتائجها مبشرة لشركة أورنج مصر، حيث تم اختيار إعلاناتها من أكثر 10 إعلانات مشاهدة على يوتيوب خلال عام 2020.

واحتلت أورنج مصر المرتبة الثانية عالميا فى هذا الصدد باعتبارها الوحيدة فى مصر والشرق الاوسط التى تصل لهذه المرتبة.

والمتابع لإعلانات أورنج يجدها دائما مختلفة شكلا وموضوعا عن غيرها من الشركات الكبرى المعلنة، حيث تعتمد أورنج مصر على أن تكون إعلاناتها متبنية فكرة عميقة تفيد المجتمع والمشاهد، خاصة فى حملاتها الرمضانية والتى تأتى عادة فى إطار دورها المجتمعى باعتبارها من أكثر الشركات التى تضع المسئولية المجتمعية نصب عينيها.

والعام الماضى تميزت أورنج بإعلان سنة الحياة لحسين الجسمى، والذى وصل لقرابة 80 مليون مشاهدة، ويعتبر من الإعلانات التى أثلجت بل حركت قلوب الملايين لارتباطها بفكرة التواصل مع الأهل والأحباء فى فترة من أصعب فترات على مستوى العالم بأسره على خلفية جائحة كورونا.

واستمرت أورنج فى نجاحاتها خلال رمضان الماضى، وكعادة حسين الجسمى بصوته المبهج وأدائه الباعث للفرحة، جاء إعلان أورنج معبرا عن المجتمع المصرى بكل طوائفه وطبقاته، فللوهلة الأولى لمشاهدة الإعلان ترى نفسك فيه سواء كنت صغيرا أم كبيرا رجلا أو امرأة.

الجدير بالذكر أن أورنج هي واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في العالم، والتي وصل حجم عائداتها لعام 2020 إلى 42.3 مليار يورو عام، كما بلغ عدد موظفيها حول العالم 142 ألف موظف بنهاية عام 2020 بما في ذلك 82 ألف موظف في فرنسا.

وبلغت قاعدة العملاء الإجمالية لمجموعة أورنچ 259 مليون عميل حول العالم بنهاية عام 2020، بما في ذلك 214 مليون عميل في خدمات التليفون المحمول، و22 مليون مشترك في خدمات البرودباند الثابت.

وأورنچ موجودة في 26 دولة، كما تُعد أورنچ واحدة من الشركات الرائدة في العالم في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات متعددة الجنسيات تحت العلامة التجارية "أورنچ لخدمات الأعمال".

وفي ديسمبر 2019، قدمت المجموعة خطتها الإستراتيجية الجديدة "شارك 2025" والتي تهدف ـ في ضوء المسئولية الاجتماعية والبيئية ـ إلى إعادة ابتكار نموذج المشغل.

كما تعمل الاستراتيجية الجديدة على تعزيز مجالات النمو المختلفة، وتضع البيانات والذكاء الاصطناعي في قلب نموذج المجموعة للابتكار، مما يخلق بيئة عمل إيجابية تتناسب مع المهن الناشئة.

أما أورنج مصر، فهي شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لقانون رقم 8 لسنة 1997، وقد تأسست بتاريخ 4 مارس 1998 وهى أول مشغل مصرى متكامل واستطاع أن يحقق نجاحات كبرى عام بعد الآخر.