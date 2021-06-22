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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بخاتم بـ 400 ألف إسترليني

رياض محرز نجم مانشستر سيتي يعلن خطبته من الحسناء "تايلور وارد"

رياض محرز وتايلور
رياض محرز وتايلور وارد

أعلن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، خطبته من عارضة الأزياء الحسناء  تايلور وارد.

 ونشرت تايلور وارد صور خطبتهما بجزيرة ميكونوس اليونانية، حيث علقت قائلة: " لا يوجد أي شخص أفضل أن أقضي هذه الحياة معه غيرك، هذه هي حياتنا ..لا أطيق الانتظار حتى نكبر معًا.. أحبك"

ليرد عليها محرز في التعليقات قائلا :"أحبك".

وقالت صحيفة “ذا صن” أن خاتم الخطوبة الذي ظهرت به تايلور وارد في الصورة  بـ 400 ألف جنيه إسترليني، وصنع لها خصيصا.

تايلور وارد هي ابنة أشلي وارد المهاجم السابق لبلاكبيرن، روفرز وديربي كاونتي، وشيفيلد يونايتد، وليستر سيتي، ومانشستر سيتي، وبارنسلي.

كما أن والدة تايلور هي المليونيرة داون وارد، نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 14 أغسطس/آب المقبل، على أن ينتهي يوم 22 مايو 2022.

وستشهد الجولة الأولى لقاءً ناريًا بين مانشستر سيتي (حامل لقب البطولة)، وتوتنهام، على ملعب الأخير.


 

مانشستر سيتي ليستر سيتي نجمة تلفزيون الواقع شيفيلد يونايتد رياض محرز عارضة الأزياء محرز

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