حجز شقيقين سرقا مخزن أقمشة بمنطقة المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة اليوم الثلاثاء بحجز شقيقين ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات في سرقة مخزن أقمشة بمنطقة المقطم.



وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول واقعة سرقة أقمشة من المخزن.



تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مالك شركة أقمشة ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة 170 توب قماش، من داخل مخزن ملكه كائن بدائرة قسم المقطم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شقيقين مقيمان بالقاهرة ، أحدهما عامل سابق لدى المبلغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بقيامه بعمل مفتاح مصطنع للمخزن إبان عمله طرف المبلغ (بإسلوب المغافلة) ، واستعان بشقيقه فى ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة قيادته ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمخزن قام أحدهما باستئجاره بدائرة قسم المقطم.



وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات ، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.