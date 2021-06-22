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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيقاف قائد قطار الإسكندرية ومساعده وتحويلهم إلى النيابة العامة

صدى البلد

أعلنت هيئة السكك الحديدية إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً، وتحويلهم للنيابة العامة.

جاء ذلك بعد التسبب في حادث نتج عنه  إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.

وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.
 

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إيقاف قائد قطار الإسكندرية ومساعده وتحويلهم إلى النيابة العامة

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