البحرية العراقية تعتقل شخصين بميناء العمية النفطي

دخل منطقة محظوره..

نجحت القوات البحرية العراقية في إعتقال شخصين كانا على متن زورق صيد أجنبي بعد دخوله منطقة محظورة بميناء العمية النفطي، في محافظة البصرة جنوبي العراق.



وأفادت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، أن "قوة من قيادة القوة البحرية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين كانا على متن زورق صيد أجنبي يحمل وقودا بعد دخوله المنطقة المحظورة في ميناء العمية النفطي".



وأوضح البيان أن القوات العراقية التي اعترضت الزورق اكتشفت أنه كان يحمل كمية من وقود الغاز، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين عبر أعن رفض بلاده تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية .



وشدد حسين في تصريحات خاصة لقناة “العربية الحدث” الإخبارية - على أن الحل لأي خلافات لن يكون إلا بالحوار، مضيفا أن"القرار العراقي يجب أن يكون من بغداد، وليس من خارجها".



وكان وزير الخارجية العراقي قد أكد أن إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، لن يتحقق ما لم يتم انتهاج سياسات ثابتة وواقعية لحل بؤر الصراعات، ونزع فتيل الأزمات في المنطقة بالسبل السلمية، إن " الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة، وأن التوتر يؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني في المنطقة ".