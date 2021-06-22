لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين تطالب بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات حتى نهاية العام

طالب المهندس متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمستوردين، مصلحة الجمارك ووزارة المالية بتأجيل تطبيق قرار التسجيل المسبق للشحنات (ACI) حتى نهاية العام على الأقل لتتمكن الشركات من عمليات التسجيل على النافذة.



وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، من أول أبريل الماضي اختياريا، ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أول يوليو المقبل، ونظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل.



وأوضح رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمستوردين، أن التأجيل سيتيح ويعطي فرصة للشركات والمستوردين ليتمكنوا من التسجيل علي النافذة، مشيرا إلي أن عدد من المستوردين حاولوا التسجيل خلال الفترة الماضية ولم يتمكنوا نتيجة عدم قبول السيستم للبيانات.



وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمستوردين، أن المجتمع التجاري يحتاج لمزيد من الوقت لكي يتمكن من عملية التسجيل، كما ان النظام يحتاج لفترة تجريبية أكبر لقياس مدى كفاءته.



ولفت إلى أن المستوردين مع توجهات الدولة في تنظيم السوق والعمليات الاستيرادية، لكن في الوقت نفسه يجب إعطاء فرصة أكبر لتلافي حدوث أي أخطاء قد تضر بالمستورد والمستهلك النهائي نتيجة التسرع في التسجيل، وبالتالي يجب تأجيل القرار بحد أدنى حتى نهاية العام، ويمكن مدها مرة اذا تطلب الأمر.



وأشار إلى أن منظومة التسجيل جيدة ومفيدة للمستوردين لكن يجب عدم التسرع في التطبيق حتى لا تحدث أخطاء.